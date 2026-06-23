16 साल में डेब्यू, द हंड्रेड में लगी सबसे बड़ी बोली… कौन हैं जेम्स कोल्स? जो भारत के खिलाफ करेंगे डेब्यू!

Who Is James Coles: भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए इंग्लैंड की 17 सदस्यीय टीम का एलान हो गया है, जिसकी कमान हैरी ब्रूक को सौंपी गई है. इंग्लैंड की टीम में पहली बार अनकैप्ड खिलाड़ी जेम्स कोल्स को शामिल किया गया है, जो भारत के लिए डेब्यू कर सकते हैं. 22 साल के जेम्स कोल्स उभरते युवा ऑलराउंडर हैं, जो मिडिल ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ ही स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं. जेम्स कोल्स को इंग्लैंड के सबसे टैलेंटेड खिलाड़ियों में गिना जा रहा है, जो आने वाले समय में क्रिकेट जगत में बड़ी पहचान बनाए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन है ये स्टार खिलाड़ी…

कौन हैं जेम्स कोल्स?

इंग्लैंड के 22 साल के ऑलराउंडर जेम्स कोल्स को पहली बार इंग्लैंड की टीम में मौका मिला है. जेम्स कोल्स ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही काउंटी क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था. वह ससेक्स के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी हैं. इसके अलावा जेम्स कोल्स मेंस द हंड्रेड ऑक्शन के भी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जिन्हें लंदन स्पिरिट ने उन्हें 4 करोड़ 80 लाख रुपये में खरीदा था. जेम्स कोल्स इस साल साउथ अफ्रीका टी20 लीग में चैंपियन बनने वाली टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप का भी हिस्सा थे. उन्होंने इस टूर्नामेंट में 171 की स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाए थे, जबकि गेंद से 5 विकेट भी चटकाए थे.

जेम्स कोल्स को टी20 करियर

जेम्स कोल्स ने अभी तक टी20 क्रिकेट में कुल 71 मुकाबले खेले हैं. इस फॉर्मेट में कोल्स ने 146.37 की स्ट्राइक रेट से 1,373 रन बनाए हैं. इसमें 7 अर्धशतक भी शामिल हैं. इसके अलावा गेंदबाजी में भी जेम्स कोल्स ने 59 पारियों में 53 विकेट हासिल किए हैं. माना जा रहा है कि जेम्स कोल्स भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं.

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज की शुरुआत 1 जुलाई को होगी. यह मुकाबला चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसके बाद 4, 7, 9 और 11 जुलाई को भी मुकाबले खेले जाएंगे.

भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टी20 टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सन्नी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड.