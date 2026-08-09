Who Is Jake Libby? जानिए कौन हैं जेक लिब्बी, जिन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मचाया तहलका!

पचास ओवरों के क्रिकेट (लिस्ट ए) का एक बहुत पुराना और बड़ा ग्लोबल रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर बदल चुका है. इंग्लैंड के घरेलू बल्लेबाज और वोस्टरशायर के कप्तान जेक लिब्बी (Jake Libby) ने भारत के इंटरनेशनल स्टार ऋतुराज गायकवाड़ को पीछे छोड़ते हुए लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा करियर बैटिंग एवरेज (औसत) का नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

लिब्बी ने यह ऐतिहासिक मुकाम इंग्लैंड में ‘मेट्रो बैंक वन डे कप’ के दौरान अपने शानदार फॉर्म के दम पर हासिल किया, जहां उन्होंने ससेक्स, एसेक्स और मिडलसेक्स के खिलाफ लगातार तीन शतक जड़े. रनों की इस धमाकेदार लड़ी ने उनके करियर आंकड़ों को बहुत ऊपर पहुंचा दिया, जिससे उनका लिस्ट ए औसत गायकवाड़ से आगे निकल गया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया.

विश्व रिकॉर्ड के पीछे के आंकड़े

33 साल के होने और इंग्लैंड के लिए अभी तक एक भी सीनियर इंटरनेशनल मैच न खेलने के बावजूद, लिब्बी ने अपने लिस्ट ए करियर में कमाल के आंकड़े दर्ज किए हैं. 56 मैचों में वोस्टरशायर के कप्तान ने 53 पारियों में 2,456 रन बनाए हैं और 13 मौकों पर नाबाद (Not Out) रहे हैं. उनके रिकॉर्ड में छह शतक शामिल हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 126 रन रहा है.

अपनी ताजा शतकीय लड़ी के साथ लिब्बी का करियर लिस्ट ए औसत 61.40 तक पहुंच गया, जिसने गायकवाड़ के 58.61 के औसत को पीछे छोड़ दिया. गायकवाड़ ने इससे पहले 104 लिस्ट ए मैचों में 5,334 रन बनाकर दुनिया में पहला स्थान हासिल किया था.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा बैटिंग औसत (ऑल-टाइम लीडर्स)

जेक लिब्बी (इंग्लैंड): 56 मैच, 2,456 रन, औसत 61.40

ऋतुराज गायकवाड़ (भारत): 104 मैच, 5,334 रन, औसत 58.61

सैम हेन (इंग्लैंड): 65 मैच, 3,084 रन, औसत 58.18

माइकल बेवन (ऑस्ट्रेलिया): 427 मैच, 15,103 रन, औसत 57.86

विराट कोहली (भारत): 350 मैच, 16,591 रन, औसत 57.80

खाली पड़े नंबर 3 स्लॉट के मुख्य दावेदारों में गायकवाड़ शामिल

भले ही उनका लिस्ट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया हो, लेकिन गायकवाड़ 2027 वनडे वर्ल्ड कप के रोडमैप सहित सभी फॉर्मेट्स में भारतीय टीम के प्लान का अहम हिस्सा बने हुए हैं. श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज साई सुदर्शन के पैर की चोट के कारण बाहर होने की खबर के बाद, गायकवाड़ 15 अगस्त को गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले टॉप-ऑर्डर को मजबूत करने के लिए सिलेक्टर्स द्वारा विचार किए जा रहे तीन प्रमुख घरेलू दावेदारों में से एक बनकर उभरे हैं.

चयन समिति और टीम प्रबंधन तीन अलग-अलग बल्लेबाजी विकल्पों पर विचार कर रहा है:

सरफराज खान: मुंबई के एक बेहतरीन बल्लेबाज, जिन्होंने 2024 में अपना सीनियर इंटरनेशनल डेब्यू किया और छह टेस्ट मैचों में 371 रन बनाए. अपने एडवांस फुटवर्क और स्पिनरों के खिलाफ शानदार कौशल के लिए पहचाने जाने वाले सरफराज, एशियाई पिचों के लिए एक बहुत ही तार्किक विकल्प पेश करते हैं.

ऋतुराज गायकवाड़: 29 वर्षीय महाराष्ट्र के इस बल्लेबाज के पास वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय दोनों में शतक दर्ज हैं. गायकवाड़ ने ‘इंडिया ए’ के लिए नंबर तीन और नंबर चार पर सफल पारियों के जरिए रेड-बॉल क्रिकेट में अपनी मजबूत जगह बनाई है, जो तकनीकी संयम और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करते हैं.

करुण नायर: एक अनुभवी अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज जो इससे पहले इंग्लैंड के विदेशी दौरे के दौरान भारत के लिए नंबर तीन स्लॉट पर खेल चुके हैं. नायर घरेलू रेड-बॉल प्रतियोगिताओं में एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं और तकनीकी स्थिरता प्रदान करते हैं.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अपडेटेड भारतीय टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिएब नबी.