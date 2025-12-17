Home > खेल > IPL Auction Host: कौन हैं Mallika Sagar? जिनकी IPL ऑक्शन की नीलामी में गूंजी आवाज

IPL Auction 2026: अबू धाबी के एतिहाद एरीना में IPL 2026 का मिनी ऑक्शन पूरे जोश और उत्साह के साथ हुआ है. इस ऑक्शन में करोड़ों रुपये की बोलियां लगी हैं और हर टीम ने अपनी रणनीति के तहत सोच-समझकर फैसले लिए है. इस बार कुल 369 खिलाड़ियों को नीलामी सूची में रखा गया है.

By: Heena Khan | Last Updated: December 17, 2025 1:29:01 PM IST

mallika sagar
mallika sagar


IPL Auctioneer Mallika Sagar: अबू धाबी के एतिहाद एरीना में IPL 2026 का मिनी ऑक्शन पूरे जोश और उत्साह के साथ हुआ है. इस ऑक्शन में करोड़ों रुपये की बोलियां लगी हैं और हर टीम ने अपनी रणनीति के तहत सोच-समझकर फैसले लिए है. इस बार कुल 369 खिलाड़ियों को नीलामी सूची में रखा गया है, जबकि सभी IPL टीमों के पास केवल 77 खाली स्लॉट ही उपलब्ध हैं. ऐसे में हर खिलाड़ी के लिए मुकाबला कड़ा है और हर बोली बहुत अहम था. ऑक्शन टेबल पर बैठे टीम मालिक, कोच और मैनेजमेंट हर नाम पर गंभीर चर्चा हुई. इस हाई-वोल्टेज माहौल में खिलाड़ियों के साथ-साथ ऑक्शन को संचालित करने वाली शख्सियत भी चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं.

कौन हैं मल्लिका सागर

IPL 2026 मिनी ऑक्शन को संचालित करने वाली मल्लिका सागर, जो मुंबई में रहने वाली एक आर्ट कलेक्टर और आर्ट कंसल्टेंट हैं. क्रिकेट की दुनिया में आने से पहले उनका करियर पूरी तरह से कला से जुड़ा हुआ था. वह “आर्ट इंडिया कंसल्टेंट्स” के साथ मॉडर्न और कंटेंपररी इंडियन आर्ट पर सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं. क्रिकेट ऑक्शन की दुनिया में उनसे पहले रिचर्ड मैडली, ह्यू एडमेड्स और चारु शर्मा जैसे अनुभवी ऑक्शनर्स अपनी भूमिका निभा चुके हैं. मल्लिका सागर ने 2021 में प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन में भी हिस्सा लिया था. बाद में वो विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) की शुरुआत से ही BCCI की आधिकारिक ऑक्शनर बन गईं.

IPL ऑक्शन में मल्लिका सागर की ऐतिहासिक भूमिका

मल्लिका सागर ने 2023, 2024 और 2025 के IPL ऑक्शन को सफलतापूर्वक संचालित किया और अब 2026 के मिनी ऑक्शन में भी वही जिम्मेदारी निभा रही हैं. 2008 से 2018 तक IPL ऑक्शन की कमान रिचर्ड मैडली के हाथों में थी, जबकि 2019 में यह जिम्मेदारी ह्यू एडमेड्स को मिली. IPL 2022 के दौरान अचानक एडमेड्स की तबीयत खराब हो गई थी, तब चारु शर्मा ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए ऑक्शन पूरा कराया. 2023 में मल्लिका सागर पहली महिला IPL ऑक्शनर बनीं और इतिहास रच दिया. क्रिकेट प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. आज मल्लिका सागर न सिर्फ एक ऑक्शनर हैं, बल्कि खेल जगत में महिला सशक्तिकरण की मजबूत मिसाल भी बन चुकी हैं.

