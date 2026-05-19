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Who Is Harsh Dubey: विदर्भ से निकला नया हीरो! हर्ष दुबे ने घरेलू क्रिकेट में मचाया तहलका; अब भारतीय टीम में होगी एंट्री

Harsh Dubey career stats: घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद, 2025 में सनराइज़र्स हैदराबाद ने दुबे को अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 19, 2026 6:39:31 PM IST

कौन हैं हर्ष दुबे?
कौन हैं हर्ष दुबे?


Who Is Harsh Dubey: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के आने वाले टेस्ट और ODI मैचों के लिए टीम की घोषणा की. ये मैच चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न के खत्म होने के ठीक बाद शुरू होंगे. भारत 6 जून से शुरू होने वाले अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच तिरा के PCA न्यू स्टेडियम में खेलेगा. यह मैच चल रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा नहीं होगा. मेहमान टीम भारत के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज़ के लिए भी रुकेगी, जो 14 से 20 जून के बीच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में खेली जाएगी.

मोहम्मद शमी के बाहर होने, जसप्रीत बुमराह को आराम दिए जाने, और ऋषभ पंत के ODI टीम में अपनी जगह और उप-कप्तानी दोनों गंवाने के बीच, दो चौंकाने वाले नाम टीम में शामिल किए गए – बिना कोई इंटरनेशनल मैच खेले तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बरार और बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे. इन दोनों को पहली बार भारतीय टीम में बुलाया गया है.

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और बात यहीं खत्म नहीं हुई. चीफ़ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने पुष्टि की कि इन दोनों खिलाड़ियों को भारत की ODI वर्ल्ड कप टीम के लिए संभावित विकल्पों के तौर पर भी देखा जा रहा है.

कौन हैं हर्ष दुबे?

विदर्भ के इस ऑलराउंडर के रिकॉर्ड-तोड़ रणजी ट्रॉफी 2024/25 सीज़न के बाद सेलेक्टरों के लिए उन्हें नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन था. इस सीज़न में उन्होंने 69 विकेट लेकर अपनी टीम को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी.

‘इंडिया ए’ टीम में मिली जगह

इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत पिछले साल उन्हें दो बार ‘इंडिया ए’ टीम में जगह मिली. साथ ही, इसी साल की शुरुआत में उन्हें 2024/25 रणजी ट्रॉफी सीज़न का ‘सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर’ चुने जाने पर ‘लाला अमरनाथ पुरस्कार’ से भी सम्मानित किया गया. अगर इतना ही काफी नहीं था, तो इसके बाद दुबे ने कप्तान के तौर पर अपने पहले ही कार्यकाल में विदर्भ को उसका पहला ‘विजय हज़ारे ट्रॉफी’ खिताब भी जिताया.

IPL में हर्ष दुबे का प्रदर्शन

घरेलू क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद, 2025 में सनराइज़र्स हैदराबाद ने दुबे को अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना IPL डेब्यू किया. उन्होंने तीन मैचों में हिस्सा लिया और पांच विकेट चटकाए, जिसमें विराट कोहली और मिचेल मार्श जैसे दिग्गज बल्लेबाज़ों के विकेट भी शामिल थे. इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें 2026 सीज़न के लिए टीम में बरकरार रखा गया, और तब से वह टीम का एक नियमित हिस्सा बन गए हैं. 

2025 में, दुबे को कतर में होने वाले ‘राइजिंग स्टार्स एशिया कप’ के लिए भारत ‘A’ टीम में भी चुना गया था. वहाँ उन्होंने अपना पहला T20 अर्धशतक बनाया, और उसके बाद घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत ‘A’ के एक ‘रेड-बॉल’ मैच में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 रन बनाया.

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Tags: Harsh Dubey career statsHarsh Dubey IPL recordHarsh Dubey recent matchesHarsh Dubey statswho is Harsh Dubey
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