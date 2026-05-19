Who is Gurnoor Brar? गिल की खोज और नेहरा के चेले का टीम इंडिया में सिलेक्शन, रफ्तार से धवन को भी किया था हैरान

6 फीट 5 इंच लंबे पंजाब के तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार इन दिनों भारतीय क्रिकेट के गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी उन्हें भविष्य का खिलाड़ी मान चुके हैं. लेकिन टेनिस और फुटबॉल खेलने वाले इस लड़के का क्रिकेटर बनने का सफर बेहद दिलचस्प है. आइए जानते हैं कौन हैं गुरनूर ब्रार.

टीम इंडिया अपने घर पर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक अकेला टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार है, जो 6 जून से शुरू होगा. इसके बाद, दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की ODI सीरीज़ होगी, जो 14 जून से शुरू होगी. इन दोनों सीरीज़ के लिए टीम इंडिया की टीमों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है. पंजाब के 25 साल के तेज़ गेंदबाज़ गुरकीरत बरार ने टेस्ट और ODI, दोनों टीमों में अपनी जगह पक्की कर ली है. टीम में शामिल होने के बाद से, फ़ैन्स उनके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं, और सोच रहे हैं आख़िर गुरकीरत ब्रार हैं कौन?

डेल स्टेन को देखकर थामा था गेंद

गुरनूर ब्रार बचपन में सड़क पार करते हुए भी डेल स्टेन, ब्रेट ली और शोएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन की नकल किया करते थे. उन्होंने 16 साल की उम्र में पहली बार क्रिकेट की गेंद पकड़ी गुरनूर कहते हैं, ‘मैं डेल स्टेन का बहुत बड़ा फैन हूं. उन्हीं को देखकर मैंने गेंदबाजी शुरू की. वो सिर्फ तेज नहीं थे, बल्कि अपनी स्किल की वजह से दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर थे.’

जब शुभमन गिल ने पहचाना हुनर

गुरनूर की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब स्कूल में उनकी लंबाई देखकर एक दोस्त ने उन्हें ट्रायल्स देने की सलाह दी. अंडर-19 के दिनों में गुरनूर ने नेट्स पर शुभमन गिल को गेंदबाजी की. गिल उनकी रफ्तार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुरनूर को डिस्ट्रिक्ट टीम में शामिल कराने में मदद की. इसके बाद गुरनूर ने पंजाब की अंडर-23 टीम और फिर 2021 में लिस्ट-A क्रिकेट में डेब्यू किया.

शिखर धवन को रफ्तार से किया इम्प्रेस

पंजाब किंग्स (PBKS) के लिए नेट बॉलर के तौर पर काम करते हुए गुरनूर ने अपनी पेस से तत्कालीन कप्तान शिखर धवन को हैरान कर दिया. धवन ने उनसे कहा कि वह पूरे सीजन टीम के साथ रहेंगे और बाद में राज अंगद बावा के चोटिल होने पर गुरनूर को टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल कर लिया गया. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने आईपीएल डेब्यू मैच में शिखर ने उन्हें पहला ओवर थमाया था.

आईपीएल की सबसे बड़ी सीख, ‘मैंने सीखा कि नो-बॉल फेंकना एक पाप है. आजकल कोई सिर्फ रफ्तार (155 kmph) से नहीं डरता, आपको अच्छी प्लानिंग करनी ही होगी.

चोट के बाद शुभमन गिल का सहारा

एक समय ऐसा आया जब ‘डिस्क बल्ज’ और फ्रैक्चर के कारण गुरनूर को पूरा 2023-24 सीजन गंवाना पड़ा. उनके पास कोई आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था. ऐसे मुश्किल वक्त में शुभमन गिल ने उन्हें फोन किया और गुजरात टाइटंस (GT) में बतौर नेट बॉलर आने का मौका दिया. गुरनूर बताते हैं, ‘शुभमन आपको बहुत पुश करते हैं. वो खुद कभी संतुष्ट नहीं होते और अपने साथियों को भी ढीला नहीं पड़ने देते.’ गुजरात टाइटंस ने गुरनूर को 2025 की नीलामी में 30 लाख रुपये में खरीदा और फिर 2026 सीजन के लिए रिटेन भी किया.

आशीष नेहरा और कगिसो रबाडा से मिल रही है ग्रूमिंग

गुजरात टाइटंस में गुरनूर को आशीष नेहरा के रूप में एक बेहतरीन मेंटॉर मिला. इंजरी से जूझकर वापसी करने वाले गुरनूर को नेहरा अपने करियर की गलतियों से सीख देते हैं.

आशीष नेहरा की सलाह: ‘नेहरा पाजी हमेशा मुझसे कहते हैं कि कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन अपने शरीर की सुनना भी सीखो. वर्कलोड को मैनेज करो और रिकवरी के लिए पूरा समय दो.’

कगिसो रबाडा का गुरुमंत्र: पंजाब किंग्स और जीटी में साथी रहे रबाडा भी गुरनूर की गेंदबाजी पर पैनी नजर रखते हैं. वो गुरनूर को हमेशा चीजें सिंपल रखने और सही लेंथ पर तेज गेंद फेंकने की सलाह देते हैं.

टीम इंडिया की दहलीज पर गुरनूर

पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के ‘खीयो वाली’ गांव से आने वाले गुरनूर अब इंडिया-ए टीम के नियमित सदस्य बन चुके हैं, जहां उन्होंने 3 मैचों में 12 विकेट चटकाए हैं. नई घरेलू रणनीति के तहत उन्होंने रिवर्स स्विंग और यॉर्कर फेंकने की कला में भी महारत हासिल की है. भारतीय तेज गेंदबाजी के बैकअप को देखते हुए, गुरनूर ब्रार जल्द ही टीम इंडिया की जर्सी में नजर आ सकते हैं.