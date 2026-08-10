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कौन हैं फतेह सिंह गिल? जो सिर्फ 5 साल की उम्र में बने मार्शल आर्ट चैंपियन, थाईलैंड में जीता गोल्ड मेडल

Who Is Fateh Singh Gill: पंजाब के अमृतसर के रहने वाले 5 साल के फतेह सिंह गिल ने विश्व में भारत का नाम रोशन कर दिया है. फतेह सिंह ने थाईलैंड में पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए विश्व मार्शल आर्ट चैंपियन का खिताब जीता. जानें कौन हैं फतेह सिंह...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 10, 2026 3:42:38 PM IST

कौन हैं पंजाब के रहने वाले 5 साल के फतेह सिंह गिल?
कौन हैं पंजाब के रहने वाले 5 साल के फतेह सिंह गिल?


Who Is Fateh Singh Gill: जब 5 साल की उम्र में बच्चे बैट पकड़ना सीखते हैं, उस उम्र में पंजाब के फतेह सिंह गिल ने इतिहास रच दिया है. अमृतसर के रहने वाले फतेह सिंह गिल दुनिया के सबसे कम उम्र के मार्शल आर्टिस्ट बनकर सामने आए हैं. उन्होंने कई बार इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन किया है. हाल ही में उन्होंने थाईलैंड में आयोजित विश्व मार्शल आर्ट गेम्स 2026 में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने स्केट पर गतका (Gatka on Skates) में गोल्ड मेडल हासिल किया. इसी के साथ वह स्केट पर पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने वाले पहले बच्चे बन गए हैं. गतका सिखों की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जिसमें तलवारबाजी, पैरों की कुशलता और शारीरिक अनुशासन शामिल है.

2 साल की उम्र से शुरू किया अभ्यास

फतेह सिंह गिल के पिता रमनदीप सिंह भी एक एथलीट हैं. उन्होंने यूरोप में बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया है. फतेह की मां नवप्रीत सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि जब फतेह सिर्फ 2 साल के थे, तो उनके पिता ने अपने बेटे के हाथ के इशारों में कुछ खास देखा. नवप्रीत ने बताया कि रमनदीप सिंह ने देखा कि उनके बेटे की कलाई गतका के लिए एकदम सही हैं. इसलिए उन्होंने फतेह के लिए विशेष रूप से एक कृपाण तैयार करवाया.

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इसके बाद फतेह ने उससे अभ्यास करना शुरू किया. परिवार के लोगों ने नन्हे फतेह के प्रदर्शन का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालना शुरू कर दिया. ये वीडियोज यूरोपीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप से जुड़े किसी व्यक्ति तक पहुंच गई, जिसके बाद फतेह सिंह को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर मौका मिला.

3 साल की उम्र में जीता ये बड़ा खिताब

फतेह सिंह गिल ने सिर्फ साढ़े 3 साल की उम्र में ही यूरोप में वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स फिट किड और मिस्टर यूनिवर्सल फिट किड का खिताब जीत लिया. इसके बाद फतेह ने सिंगापुर और थाईलैंड दोनों देशों में इंटरनेशनल लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया है. इतना ही नहीं, फतेह को फॉरएवर स्टार इंडिया द्वारा स्पोर्ट्स श्रेणी में ‘सुपर हीरो 2025’ खिताब से सम्मानित किया गया है.

फतेह सिंह कैसे पहुंचे थाईलैंड?

रिपोर्ट्स के अनुसार, फतेह सिंह के पिता एक दिन अपना फोन स्क्रॉल कर रहे थे. उसी दौरान उन्हें थाईलैंड में आयोजित विश्व मार्शल आर्ट गेम्स 2026 के बारे में पता चला. उन्होंने विश्व मार्शल आर्ट गेम्स की सूची देखी, जिसके बाद फतेह का रजिस्ट्रेशन कर दिया. फतेह का नाम स्वीकार कर लिया गया. फतेह ने थाईलैंड में गतका प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. उनकी मां नवप्रीत ने बताया कि फतेह दिसंबर 2026 में सिंगापुर और जनवरी 2027 में मलेशिया जाएंगे, जहां पर वो सिख समुदायों के लिए प्रदर्शन करेंगे.

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