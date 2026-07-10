पुणे में जन्म, कूड़े में मिलीं… ऑस्ट्रेलिया कपल ने लिया गोद, फिर बनीं दिग्गज क्रिकेटर, अब PM मोदी संग तस्वीर वायरल

Who is Lisa Sthalekar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे के तीसरे दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे. वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों से मुलाकात की. इस दौरान भारतीय मूल की पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला कप्तान लिसा स्थालेकर भी पीएम मोदी से मिलीं. उन्होंने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लिया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर के सामने आने के बाद बहुत से लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर ये भारतीय मूल की महिला क्रिकेटर कौन है, जो पीएम मोदी से ऑटोग्राफ ले रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पूर्व महिला क्रिकेटर लिसा स्थालेकर के बारे में…

कौन हैं लिसा स्थालेकर?

ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान लिसा स्थालेकर का जन्म भारत के पुणे में हुआ था. जन्म के बाद लिसा के माता-पिता ने उन्हें एक अनाथालय के बाहर कूड़ेदान (डस्टबिन) में छोड़ दिया और वहां से चले गए. इसके बाद अनाथालय के कर्मचारियों को वह नवजात बच्ची मिली, जिन्होंने उसे अनाथालय में रखा. वहां पर लिसा का नाम लैला पड़ा. उसी दौरान भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हरेन स्थालेकर और उनकी वाइफ सू भारत में एक बच्चे को गोद लेने आई थीं.

कपल ने अनाथालय जाकर लैला को देखा, तो उन्हें उस नवजात बच्ची से प्यार हो गया, जिसके बाद उन्होंने उसे गोद ले लिया. फिर लिसा को गोद लेने के बाद हरेन और उनकी वाइफ लैला को लेकर अमेरिका चले गए, जहां पर उन्होंने लैला का नाम बदलकर लिसा रख दिया.

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ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंची लिसा?

अमेरिका में कुछ समय रहने के बाद हरेन और उनकी वाइफ लिसा को लेकर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शिफ्ट हो गए. सिडनी में ही लिसा पली-बढ़ी. कपल ने बचपन से ही लिसा को क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया. इसके बाद धीरे-धीरे लिसा के दिल में भी क्रिकेट के लिए प्यार और जुनून भर गया. फिर धीरे-धीरे उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और उसी में अपने करियर को आगे बढ़ाती रही.

उन्होंने अपना क्रिकेट करियर साल 1997 में न्यू साउथ वेल्स के साथ शुरू किया. इसके करीब 4 साल बाद लिसा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया. लिसा ने 2001 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला. इसके बाद 12 सालों वह ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का हिस्सा बनी रहीं, जिसके बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया.

लिसा का इंटरनेशनल करियर

लिसा स्थालेकर ने अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट मैच खेले. इसमें उन्होंने 416 रन बनाए और 23 विकेट लिए. इसके अलावा लिसा ने 125 वनडे मैचों में 2,728 रन बनाए और 146 शिकार भी हासिल किए. लिसा स्थालेकर दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर हैं, जिन्होंने वनडे में 1,000 रन और 100 विकेट पूरे किए थे. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में लिसा ने 54 मैचों में 769 रन बनाए और 60 चटकाए. बता दें कि लिसा साल 2005 और 2013 के वनडे वर्ल्ड कप और 2010 और 2012 के टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा रही हैं. इसके अलावा उन्होंने 2 बार बेलिंडा क्लार्क अवार्ड भी अपने नाम किया है.