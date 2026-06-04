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Who Is Emilio Gay: पहले इटली के लिए की ओपनिंग, अब इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू; जानें कौन है यह खिलाड़ी?

कौन हैं इटली के पूर्व ओपनर एमिलियो गे, जिन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू कर सबको चौंका दिया? जानिए इस खिलाड़ी की अनोखी और दिलचस्प कहानी.

By: Shivani Singh | Published: June 4, 2026 4:56:05 PM IST

कौन हैं इटली के पूर्व ओपनर एमिलियो गे, जिन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू कर सबको चौंका दिया
कौन हैं इटली के पूर्व ओपनर एमिलियो गे, जिन्होंने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू कर सबको चौंका दिया


इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू हुए पहले टेस्ट मैच से पहले एक बेहद भावुक और यादगार पल देखने को मिला. युवा बल्लेबाज एमिलियो गे को इंग्लैंड के पूर्व महान कप्तान सर एलिस्टेयर कुक ने टेस्ट कैप सौंपी. एमिलियो इंग्लैंड के लिए पुरुषों की टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 720वें खिलाड़ी बन गए हैं. जैक क्राउली के टीम से बाहर होने के बाद, अब इंग्लैंड को उम्मीद है कि एमिलियो, बेन डकेट के साथ मिलकर ओपनिंग की कमान संभालेंगे और टीम को एक मजबूत शुरुआत देंगे.

एमिलियो की क्रिकेट यात्रा काफी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी. बेडफोर्ड स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह महज 15 साल की उम्र में नॉर्थहैम्पटनशायर की एकेडमी से जुड़ गए थे. साल 2018 में उनके बेहतरीन खेल को देखते हुए उन्हें ‘एकेडमी प्लेयर ऑफ द ईयर’ चुना गया और इसी साल उन्हें अपना पहला प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला.

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घरेलू क्रिकेट में मचाया धमाल

सितंबर 2019 में उन्होंने नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए अपना पहला फर्स्ट-क्लास मैच खेला और धीरे-धीरे टॉप ऑर्डर के एक भरोसेमंद बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई. उनके काउंटी करियर का सबसे बड़ा पल अप्रैल 2024 में आया, जब उन्होंने मिडलसेक्स के खिलाफ 261 रनों की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली. यह नॉर्थहैम्पटनशायर के किसी भी बल्लेबाज द्वारा मिडलसेक्स के खिलाफ बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इसके बाद अगस्त 2024 में, वह 3 साल के करार पर डरहम काउंटी क्रिकेट क्लब से जुड़ गए.

इंग्लैंड की टीम में शामिल होने से पहले, एमिलियो गे साल 2025 में टी20 वर्ल्ड कप के यूरोपीय रीजनल क्वालिफायर मुकाबलों में इटली की तरफ से भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं.

आंकड़ों में एमिलियो का सफर

घरेलू क्रिकेट में उनके आंकड़े बताते हैं कि वह कितने कंसिस्टेंट रहे हैं.

  • फर्स्ट-क्लास क्रिकेट: 73 मैचों में 39.84 की औसत से 4,702 रन, जिसमें 13 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं.
  • लिस्ट-ए क्रिकेट: उन्होंने 36.93 की औसत और 92.77 के स्ट्राइक रेट से 1,182 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक भी शामिल हैं.
  • टी20 क्रिकेट: हालांकि उन्हें इस फॉर्मेट में ज्यादा मौके नहीं मिले हैं (3 इंटरनेशनल मैचों समेत कुल 16 मैच), लेकिन 143.31 का स्ट्राइक रेट यह साफ करता है कि मौका मिलने पर वह आक्रामक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं.

घरेलू क्रिकेट में लगातार दमदार प्रदर्शन करने का इनाम आखिरकार उन्हें मिला और न्यूजीलैंड के खिलाफ इस बेहद अहम सीरीज के लिए उन्हें इंग्लैंड की टेस्ट टीम में जगह दी गई.

पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-XI

एमिलियो गे, बेन डकेट, जैकब बेथेल, जो रूट, हैरी ब्रुक, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), बेन स्टोक्स (कप्तान), गस एटकिंसन, ओली रॉबिन्सन, जोश टंग और शोएब बशीर.

Tags: emilio gay
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