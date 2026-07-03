कौन हैं डिएगो जोटा? जिनके लिए बीच मैदान पर रो पड़े क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड कप मैच के बाद का वीडियो वायरल

Who is Diego Jota: पुर्तगाल ने गुरुवार को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया. इस मैच के दौरान भले ही मैदान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का खेल हमेशा की तरह सबसे ज्यादा प्रभावशाली न रहा हो, लेकिन मैच खत्म होने के बाद वह सबसे ज्यादा भावुक जरूर नजर आए. रोनाल्डो ने इस मुकाबले में अपने ऐतिहासिक करियर का पहला वर्ल्ड कप नॉकआउट गोल दागा और टीम को राउंड ऑफ 16 में पहुंचाने के बाद अपने दिवंगत साथी खिलाड़ी डिएगो जोटा को एक बेहद खूबसूरत श्रद्धांजलि दी.

मैच खत्म होने के बाद रोनाल्डो की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे. उन्होंने जोटा की 21 नंबर वाली जर्सी पहनी और आसमान की तरफ इशारा किया, मानो वह यह संदेश दे रहे हों कि क्रोएशिया पर मिली यह रोमांचक जीत पूरी तरह से लिवरपूल के इस पूर्व फॉरवर्ड को समर्पित है.

कौन हैं डिएगो जोटा?

डिएगो जोटा पुर्तगाल के एक बेहद प्रतिभाशाली फुटबॉलर और इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) के मशहूर क्लब लिवरपूल के स्टार फॉरवर्ड थे. पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के अहम सदस्य रहे जोटा का देश के लिए वर्ल्ड कप खेलने और उसे जीतने का एक बड़ा सपना था. लेकिन पिछले साल 3 जुलाई 2025 को महज 28 वर्ष की उम्र में एक दर्दनाक कार हादसे में उनका और उनके 25 वर्षीय भाई आंद्रे सिल्वा का निधन हो गया.

यह हादसा स्पेन के सेर्नाडिला में तब हुआ, जब जोटा फेफड़ों की सर्जरी के बाद डॉक्टरों की सलाह पर फ्लाइट के बजाय कार से यूके जा रहे थे, ताकि वे लिवरपूल के साथ प्री-सीजन ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकें.

टीम ने दिया अनोखा सम्मान

अपने इस साथी को सम्मान देने के लिए पुर्तगाल टीम ने एक और बेहद दिल छू लेने वाला कदम उठाया. पुर्तगाल ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी आधिकारिक टीम में जोटा को प्रतीकात्मक (सिम्बॉलिक) तौर पर शामिल किया. पुर्तगाल के मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज ने कहा कि जोटा की यादें और उनकी ऊर्जा आज भी टीम को आगे बढ़ने की ताकत देती हैं. उन्होंने जोटा को टीम की ‘रोशनी’ और प्रेरणा बताया. फेडरेशन ने उन्हें टीम में रखकर यह तय किया कि आधिकारिक टूर्नामेंट रिकॉर्ड में उनका नाम हमेशा दर्ज रहे.

Ronaldo wore the jota’s jersey number after win the against dedicating the to him. You can clearly see that the whole team misses Jota. Jota would forever in our hearts 💔🕊️🕊️An emotional thing to watch,this what football is all about. pic.twitter.com/rtTLyL2pFL — Eugene (@UTDEugeneee) July 3, 2026

जीत के बाद भावुक हुई पूरी टीम

गुरुवार को जैसे ही पुर्तगाल ने इस कड़े मुकाबले में जीत पक्की की, रोनाल्डो ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी जोटा को न भूले. रोनाल्डो के चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी और मैदान पर उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें घेर लिया. इस भावुक पल में पूरी टीम अपने कप्तान के साथ एकजुट खड़ी नजर आई.

मैच के बाद रोनाल्डो ने कहा, ‘हम मैच से पहले ही यह बात जानते थे. यह एक बेहद खास पल था. आज हमारी टीम इसी बारे में बात कर रही थी कि जिंदगी के इत्तेफाक भी कितने अजीब और अविश्वसनीय होते हैं. आज के हालात देखकर मैं खुद हैरान था. यह जीत हमारे लिए बहुत मायने रखती है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जीते, बल्कि इसलिए कि हम जिस तरह से जीते. यह एक बेहद मुश्किल मैच था.’

क्रोएशिया को मात देने के बाद अब राउंड ऑफ 16 के बड़े मुकाबले में रोनाल्डो की पुर्तगाल टीम का सामना स्पेन से होगा.