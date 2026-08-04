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कौन हैं धनंजय डी सिल्वा? जो भारत के खिलाफ करेंगे श्रीलंका की कप्तानी, 8 साल पहले हुई थी पिता की हत्या

Who Is Dhananjaya De Silva: भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में श्रीलंका की कमान एक बार फिर धनंजय डी सिल्वा के हाथों में होगी. वह पिछले 2 सालों से श्रीलंकाई टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं. जानें कैसा है उनका रिकॉर्ड...

By: Ankush Upadhayay | Published: August 4, 2026 4:38:28 PM IST

कौन हैं श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा?
कौन हैं श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा?


Who Is Dhananjaya De Silva: शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम श्रीलंका दौरे के लिए रवाना हो गई है. इस दौरे पर भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज भारतीय टीम के लिए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए काफी अहम होने वाली है. हालांकि यह सीरीज भारत के लिए आसान नहीं होने वाली है. इसमें भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती धनंजय डी सिल्वा हो सकते हैं, जो श्रीलंका टीम की कप्तान हैं. 34 साल के धनंजय डी सिल्वा श्रीलंका की कमान संभालने के साथ ही बल्लेबाजी की रीढ़ भी हैं. धनंजय डी सिल्वा पिछले 2 सालों से श्रीलंका कप्तानी कर रहे हैं. जानें श्रीलंकाई कप्तान के बारे में…

कौन हैं धनंजय डी सिल्वा?

34 साल के धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya De Silva) श्रीलंका के अनुभवी ऑलराउंडर हैं. उन्होंने साल 2016 के घरेलू सीजन में शानदार प्रदर्शन करके श्रीलंका की टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाई. इसके बाद अपने तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक और अर्धशतक लगाकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया. वह अक्सर मुश्किल परिस्थितियों में आकर टीम की पारी को संभालते हैं.

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पिता की हो गई थी हत्या

मैदान पर शांत दिखाई देने वाले धनंजय की जिंदगी में सबसे बुरा समय साल 2018 में आया. उनके पिता रंजन डी सिल्वा एक निगम पार्षद थे, जिनकी कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद धनंजय पूरी तरह टूट गए थे. इसके बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की और श्रीलंका के लिए आगे खेलना जारी रखा. साल 2024 में धनंजय को श्रीलंका का टेस्ट कप्तान बनाया गया.

ये भी पढ़ें: दुनिया के 5 क्रिकेटर्स, जिनकी कामयाबी बनी मौत की वजह! किसी ने जलन में गंवाई जान, कोई डाकुओं का बना शिकार

धनंजय का कप्तानी रिकॉर्ड

धनंजय डी सिल्वा ने अभी तक 16 टेस्ट मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की है. इस दौरान उनकी टीम को 7 जीत मिली है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा 2 मैच ड्रा रहे हैं. उनकी कप्तानी में श्रीलंका का जीत प्रतिशत 43.75 है, जो पिछले 10 सालों में उन सभी कप्तानों से अच्छा है, जिन्होंने 10 से ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी की है.

इसके अलावा खिलाड़ी के तौर पर भी धनंजय का काफी अच्छा रिकॉर्ड है. उन्होंने श्रीलंका के लिए कुल 67 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 39.27 की औसत से 4,320 रन बनाए हैं. इसमें 13 शतक और 19 अर्धशतक शामिल रहे हैं. वहीं, भारत के खिलाफ धनंजय ने 4 टेस्ट मैचों में 1 शतक की मदद से 182 रन बनाए हैं.

Tags: IND vs SL
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