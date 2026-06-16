Who Is Vozinha: 1 मैच ने बदली जिंदगी! कौन हैं गोलकीपर वोजिन्हा? 50 हजार से सीधे 53 लाख हुए फॉलोअर्स

Who Is Vozinha: फुटबॉल एक ऐसा खेल है, जो किसी भी खिलाड़ी को चंद मिनटों में सेलिब्रिटी बना देता है. फीफा विश्व कप 2026 में भी ऐसा भी देखने को मिला. सोमवार को विश्व कप में स्पेन और केप वर्डे के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैट में केप वर्डे के गोलकीपर जोसिमार जोस एवोरा डियास पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में खेलने के लिए मैदान पर उतरे. उन्हें ज्यादातर लोग वोजिन्हा के नाम से जानते हैं. इस मुकाबले से पहले कुछ ही लोग ही लोग वोजिन्हा के बारे में जानते थे, लेकिन फिर उन्होंने मैदान पर जो किया, उससे लोग उनके दीवाने हो गए.

स्पेन के खिलाफ मैच से पहले वोजिन्हा के इंस्टाग्राम पर सिर्फ 50 हजार फॉलोअर्स थे, लेकिन मुकाबला खत्म होने के बाद उनके 5.3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं. एक ही रात में उनका चाहने वालों की संख्या कई सौ गुना बढ़ गई. जानिए कौन हैं वोजिन्हा…

फीफा में वोजिन्हा का प्रदर्शन

केप वर्डे गोलकीपर वोजिन्हा स्पेन के खिलाफ खेले गए मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया. वोजिन्हा ने स्पेन के खिलाफ 7 शानदार गोल का बचाव किया. इसके चलते मैच 0-0 से ड्रॉ पर खत्म हुआ. स्पेन ने मैच में लगभग पूरे समय गेंद पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन एक भी गोल नहीं कर पाए. पूर्व विश्व चैंपियन स्पेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए वोजिन्हा को ‘मैन ऑफ द मैच’ चुना गया. इसकी वजह से 40 साल वोजिन्हा रातोंरात सोशल मीडिया पर फेमस हो गए. फुटबॉल जगत में उनकी खूब चर्चा हो रही है.

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कौन हैं 40 वर्षीय वोजिन्हा?

वोजिन्हा का पूरा नाम जोसिमार जोस एवोरा डियास है. 40 साल के अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा का जन्म केप वर्डे के मिंडेलो में हुआ. इस खिलाड़ी के वर्ल्ड कप तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. वोजिन्हा ने इस पल के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की है. उन्होंने केप वर्डे, मोल्दोवा, साइप्रस, रोमानिया और पुर्तगाल में अपने खेल को निखारा और करियर को आगे बढ़ाते रहे. अब 40 साल की उम्र में वोजिन्हा को फैंस को वो प्यार मिल रहा है, जिसके लिए वह सालों से मेहनत कर रहे थे.

वोजिन्हा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा के लिए सोमवार की रात सबसे यादगार रही. उन्होंने फुटबॉल विश्व कप में अपने डेब्यू के साथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है. 40 साल 12 दिन की उम्र में वोजिन्हा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए. इस मामले में मिस्र के पूर्व गोलकीपर एक्सान एल हदरी उनसे आगे हैं. एक्सान एल हदरी ने साल 2018 के टूर्नामेंट में 45 साल की उम्र में डेब्यू करके यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था.