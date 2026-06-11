कौन हैं महिला क्रिकेटर भारती फूलमाली? जिन्हें लुक्स को लेकर किया जा रहा ट्रोल, कैसा है करियर?

Who Is Bharti Fulmali: भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज भारती फूलमाली इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. भारती फूलमाली को विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया गया है. महिला विश्व कप 12 से शुरू होने वाला है, जिसके लिए भारतीय महिला टीम इंग्लैंड में है. इस मेगा टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत और वेस्टइंडीज के बीच वार्म-अप मैच खेला गया, जिसमें भारती फूलमाली ने 56 रनों की तूफानी पारी खेली.

इसके दम पर भारत ने वेस्टइंडीज को हरा दिया. इसके मैच के बाद भारती फूलमाली की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी वजह उनकी बल्लेबाजी नहीं है. दरअसल, भारती फूलमाली अपने लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. जानें कौन हैं भारती फूलमाली…

लुक्स को लेकर ट्रोलिंग

भारत और वेस्टइंडीज के वार्म-अप मैच के बाद भारती फूलमाली की कुछ तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल होने लगे. इसके बाद लोगों को शक होने लगा कि क्या वह सच में महिला हैं. दरअसल, भारती फूलमाली दिखने में किसी लड़के की तरह दिखाई देती हैं, जिसके चलते उन्हें इंटरनेट पर ट्रोल किया जा रहा है. हालांकि सच्चाई यह है कि वह एक भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं. इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि कुछ लोग भारती फूलमाली के सपोर्ट में भी हैं.

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कौन हैं भारती फूलमाली

31 साल की महिला क्रिकेटर भारती फूलमाली महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली हैं. वह घरेलू क्रिकेट में विदर्भ महिला टीम के लिए खेलती हैं. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारती फूलमाली को डब्ल्यूपीएल में भी खेलने का मौका मिला. वह विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हैं.

भारती फूलमाली का करियर

भारती फूलमाली ने 7 साल पहले भी भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उन्होंने अपना पहला मैच 7 मार्च 2019 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. हालांकि वह सिर्फ 2 ही मैच खेल पाईं और टीम से बाहर हो गईं. इसके बाद उन्होंने अप्रैल 2026 में टीम इंडिया में वापसी की. भारती फूलमाली ने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में कुल 6 मैच खेले हैं, जिस दौरान 5 पारियों में उनके बल्ले से 72 रन आए हैं.