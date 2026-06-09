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कौन हैं बेन स्टोक्स की वाइफ? जो खुद को कहती हैं ‘क्रिकेट विडो’, शादी से पहले बन गई थीं मां

Who Is Ben Stokes Wife: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की वाइफ क्लेयर रैटक्लिफ पेशे से एक प्राइमरी टीचर हैं. वह खुद को क्रिकेट विडो और 2 मॉन्स्टर्स बच्चों की मां बुलाती हैं. जानें कौन हैं क्लेयर रैटक्लिफ...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 9, 2026 3:27:13 PM IST

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और उनकी वाइफ.
इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स और उनकी वाइफ.


Who Is Ben Stokes Wife: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स इस समय खूब सुर्खियों में हैं. दरअसल, एक बार फिर बेन स्टोक्स नाइटक्लब कांड के विवाद में फंस गए हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर बेन स्टोक्स की खूब चर्चा हो रही है. ऐसा पहली बार नहीं है, जब बेन स्टोक्स विवादों में फंसे हैं. इससे पहले भी कई बार बेन स्टोक्स विवादों में घिर चुके हैं. इस बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

ऐसे में आज हम आपको इंग्लैंड के कप्तान की वाइफ के बारे में बताने जा रहे हैं. इंग्लिश कप्तान ने क्लेयर रैटक्लिफ (Clare Ratcliffe) से शादी रचाई है, जो पेशे से एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं. बेन स्टोक्स और क्लेयर रैटक्लिफ ने कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2017 में शादी रचाई थी.

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खुद को ‘क्रिकेट विडो’ क्यों कहती हैं क्लेयर!

बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की वाइफ क्लेयर रैटक्लिफ खुद को क्रिकेट विडो (Cricket Widow) कहती हैं. साथ ही वह खुद को 2 मॉन्स्टर्स बच्चों की मां बुलाती हैं. दरअसल, इंग्लैंड में क्रिकेट का शेड्यूल काफी ज्यादा बिजी रहता है. इसके चलते इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की वाइफ खुद को मजाकिया अंदाज में ‘क्रिकेट विडो’ कहकर बुलाती हैं.

ये भी पढ़ें: लंदन के नाइटक्लब में बेन स्टोक्स ने किया ऐसा ‘कांड’, खतरे में पड़ गई कप्तानी, तेज गेंदबाज भी फंसा

शादी से पहले बन गई थीं मां

इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के समरसेट की रहने वाली क्लेयर रैटक्लिफ से साल 2017 में शादी रचाई थी, लेकिन उससे पहले ही वह दो बच्चों की मां बन गई थीं. स्टोक्स और रैटक्लिफ पहली बार साल 2012 में माता-पिता बने. उस समय बेन स्टोक्स सिर्फ 21 साल के थे. क्लेयर ने बेटे को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने लेटन रखा. इसके बाद साल 2015 में क्लेयर ने बेटी की जन्म दिया. कपल ने अपनी बेटी का नाम लिब्बी रखा है. फिलहाल वे दोनों खुशी-खुशी अपनी जीवन जी रहे हैं.

बेन स्टोक्स का करियर

इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिना जाता है. बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड के लिए 121 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 14 शतक की मदद से 7,228 रन बनाए हैं. साथ ही टेस्ट में स्टोक्स के नाम 246 विकेट भी दर्ज हैं. इसके अलावा वनडे में स्टोक्स ने 114 मैच खेले हैं. इस दौरान 99 पारियों में स्टोक्स ने 5 शतक की मदद से 3,463 रन बनाए हैं.

साथ ही वनडे में स्टोक्स के नाम 74 विकेट भी दर्ज हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में बेन स्टोक्स ने 43 मैच खेले हैं, जिसमें 36 पारियों में 585 रन आए हैं. इसके अलावा टी20 आई में स्टोक्स ने 26 विकेट भी लिए हैं. फिलहाल बेन स्टोक्स इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं.

Tags: Ben Stokes familyBen Stokes love story
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