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150 की रफ्तार, गिल का सपोर्ट… कौन हैं राजस्थान के अशोक शर्मा? जो खेतों से इंडिया ए तक पहुंचे

Who is Ashok Sharma: राजस्थान के रफ्तार के सौदागर अशोक शर्मा को इंडिया ए की टीम में जगह मिली है. उन्होंने चोटिल तेज गेंदबाज युधवीर सिंह को रिप्लेस किया है. जानें अशोक शर्मा की कहानी...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 16, 2026 9:40:37 AM IST

कौन हैं अशोक शर्मा, जिन्हें इंडिया ए में अचानक मिली मौका?
कौन हैं अशोक शर्मा, जिन्हें इंडिया ए में अचानक मिली मौका?


Who is Ashok Sharma: इंडिया ए की टीम इन दिनों में श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है. सीरीज के बीच में एक बड़ी खबर सामने आई है. इंडिया ए के 23 साल के तेज गेंदबाज युधवीर सिंह (Yudhvir Singh) चोटिल होने की वजह से सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. युधवीर सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा (Ashok Sharma) को टीम में शामिल किया गया है. अशोक शर्मा राजस्थान के रामपुरा गांव के रहने वाले हैं.

आईपीएल में वह गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हैं. अशोक शर्मा को आईपीएल 2026 में शानदार गेंदबाजी के दम पर इंडिया ए की स्क्वाड में मौका मिला है. इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हर तरफ अशोक शर्मा की चर्चा हो रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं अशोक शर्मा…

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कौन हैं अशोक शर्मा?

राजस्थान के 23 वर्षीय तेज गेंदबाज अशोक शर्मा दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, जो 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. इसके अलावा वह लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं. आईपीएल 2026 में अशोक शर्मा ने गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए खूब प्रभावित किया था. उन्होंने 6 मैचों में 6 विकेट चटकाए थे. इस दौरान उन्होंने सबसे तेज गेंद 154.2 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से डाली थी. इसी वजह से अशोक शर्मा को स्पीड मॉन्स्टर भी कहा जाता है. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल, जो इस भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान भी हैं, वह अशोक शर्मा की गेंदबाजी से काफी प्रभावित हुए थे.

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अशोक शर्मा की स्ट्रगल स्टोरी

अशोक शर्मा का क्रिकेट में इंडिया तक का सफर इतना आसान नहीं रहा है. अशोक शर्मा राजस्थान के जयपुर के पास रामपुर गांव से ताल्लुक रखते हैं. उनके पिता किसान हैं, जो चाहते थे कि अशोक शर्मा पढ़ाई करें या फिर किसानी करें. हालांकि अशोक शर्मा के भाई के इरादे कुछ अलग थे. अशोक के भाई अक्षय ने उन्हें क्रिकेटर बनाने की ठान ली. इसके चलते अक्षय ने खुद क्रिकेट खेलना छोड़ दिया और अशोक को आगे बढ़ाने लगे. भाई ने अपने सपनों को छोड़कर अशोक को एकेडमी भेजा, जहां पर वह अपनी स्किल पर काम कर सके. नतीजा यह रहा है कि अशोक शर्मा दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला. इसी के दम पर अब अशोक शर्मा को इंडिया ए में जगह मिली है.

अशोक शर्मा का डोमेस्टिक करियर

घरेलू करियर की बात करें, तो अशोक शर्मा ने 4 फर्स्ट क्लास मैचों में 29.71 की औसत से 14 विकेट लिए हैं. इसके अलावा 7 लिस्ट-ए मैचों में 13 विकेट हासिल किए हैं, जबकि 16 टी20 पारियों में उनके नाम 28 विकेट दर्ज हैं. अशोक शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी खतरनाक गेंदबाजी के बाद चर्चा में आए थे. उन्होंने इस घरेलू टूर्नामेंट में 22 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और 11 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था.

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