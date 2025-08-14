Home > खेल > क्या करती है Sachin Tendulkar की होने वाली बहू ? काम देख दंग रह गई थी सास अंजली, फिर सारा ने…

रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के बिज़नेसमैन रवि घई की पोती और गौरव घई की बेटी सानिया चंडोक, अर्जुन तेंदुलकर की बचपन की दोस्त हैं। सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक किया है।

Published By: Divyanshi Singh

Published: August 14, 2025 09:54:52 IST

Arjun Tendulkar Engagement: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अचानक सगाई करके सबको चौंका दिया है। एक निजी समारोह में उन्होंने मुंबई के बिज़नेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई कर ली। हालाँकि, इस समारोह की तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई हैं। इसके अलावा, दोनों परिवारों ने भी अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अर्जुन की होने वाली पत्नी सानिया मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित बिज़नेस परिवारों में से एक, घई परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इस परिवार का आतिथ्य और खानपान के क्षेत्र में बड़ा नाम है। इसके अलावा, सानिया एक सफल बिज़नेसवुमन भी हैं।

सानिया चंडोक क्या करती हैं?

रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई के बिज़नेसमैन रवि घई की पोती और गौरव घई की बेटी सानिया चंडोक, अर्जुन तेंदुलकर की बचपन की दोस्त हैं। सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक किया है। उन्होंने बिज़नेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। स्नातक होने के बाद, उन्हें भारत में बढ़ते पालतू जानवरों के व्यवसाय में एक अवसर दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने मिस्टर पॉज़ की स्थापना की।

मशहूर बिज़नेस परिवार से ताल्लुक

सानिया मुंबई में एक प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर, मिस्टर पॉज़ की संस्थापक हैं। सानिया मुंबई के एक मशहूर बिज़नेस परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनका परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल मरीन ड्राइव होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी (आइसक्रीम ब्रांड) का मालिक है। कम कैलोरी वाला आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी भी उन्हीं का है। इसके अलावा, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी बड़ा निवेश किया है। उनकी संपत्ति अरबों में है।

सोशल मीडिया पर लोकप्रिय

इसके अलावा, सानिया अपनी स्टाइलिश पर्सनालिटी, फ़ैशन सेंस और हाई-एंड ब्रांड्स के शौक़ के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय हैं। यात्रा, डिज़ाइनर आउटफिट्स और ख़ास पार्टियों का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब भी उन्हें समय मिलता है, वह घूमने निकल जाती हैं।

सानिया को बचपन से जानते हैं अर्जुन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सानिया चंडोक और अर्जुन तेंदुलकर दोनों एक-दूसरे को बचपन से जानते हैं। दोनों परिवारों के बीच काफ़ी पुराना रिश्ता है। अब यह रिश्ता प्रेम में बदलने वाला है। ये दोनों कब शादी करेंगे, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। सानिया पालतू जानवरों का इलाज करते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

