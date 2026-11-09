पिता बेचते हैं छोले-कुलचे, बेटे ने पाकिस्तान के खिलाफ ठोका शतक, कौन हैं अर्जुन राजपूत, जो बने भारत के नए स्टार?

Who Is Arjun Rajput: भारतीय अंडर-19 टीम को एशिया कप में पाकिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ रोमांचक मैच में हार का सामना करना पड़ा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4.63 ओवर में 208 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी पाकिस्तान की टीम ने 49वें ओवर में 7 विकेट खोकर टारगेट को चेज कर लिया. भले ही इस मैच में भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी, लेकिन युवा बल्लेबाज अर्जुन राजपूत (Arjun Rajput) ने सभी का दिल जीत लिया. भारतीय अंडर-19 टीम ने सिर्फ 22 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे.

उन्होंने 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया. जिस पिच पर भारत के सभी बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे, वहां पर अर्जुन राजपूत ने सिर्फ 80 गेंद पर शतक ठोक दिया. वह 85 गेंद पर 107 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 11 चौके 5 छक्के लगाए. इसके दम पर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 209 रन का स्कोर दिया, लेकिन टारगेट को डिफेंड नहीं कर पाए.

कौन हैं अर्जुन राजपूत?

पाकिस्तान के खिलाफ जब भारतीय अंडर-19 टीम की मैदान पर उतरी, तो फैंस को वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय से काफी उम्मीद थी. हालांकि वे दोनों ही फ्लॉप साबित रहे. ऐसी मुश्किल परिस्थिति में अर्जुन राजपूत ने टीम की पारी को संभाला. ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी खूब तारीफ हो रही है. अर्जुन राजपूत पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं. वह काफी साधारण परिवार से आते हैं. अर्जुन राजपूत के पिता राम जालंधर में ही रेहड़ी पर छोले-कुलचे बेचते हैं, जिससे उनके परिवार का खर्च चलता है. अब उनके बेटे अर्जुन राजपूत ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोककर परिवार के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया.

पिता ने कर्ज लेकर सिखाया क्रिकेट

अर्जुन राजपूत की इस कामयाबी के पीछे उनके पिता और परिवार का संघर्ष छिपा हुआ है. उनके पिता ने उनके लिए कई बार कर्ज लिए. सीमित संसाधन होने के बावजूद अर्जुन राजपूत ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे. सिर्फ 7 साल की उम्र में क्रिकेट की शुरुआत करने वाले अर्जुन को हरभजन सिंह क्रिकेट इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप मिली. इससे उन्हें ट्रेनिंग में काफी मदद मिली. बाद में उनके कोच बिक्रम सिद्धू ने उनकी मदद की और एक प्रतिष्ठित स्कूल में उनका दाखिला कराया और फीस भी माफ करवाई. इस तरह अर्जुन राजपूत ने कई संघर्षों का सामना करते हुए अपनी मेहनत के दम एक नई पहचान बनाई.

भारतीय अंडर-19 में कैसे मिली जगह?

अर्जुन राजपूत ने घरेलू एज-ग्रुप क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने अपने प्रदर्शन से सिलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. इसके बाद उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में चुना गया. अब वो अपने बल्ले से अंडर-19 एशिया कप में धमाल मचा रहे हैं.