59 रन, 6 विकेट… कौन हैं अराफात मिन्हास? जिसके आगे इंग्लैंड धाराशायी, गेंद-बल्ले से बरपाया कहर

Who Is Arafat Minhas: पाकिस्तान ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को ट्राई नेशन वनडे सीरीज के मुकाबले में इंग्लैंड को हरा दिया है. इस मैच में इंग्लैंड को 87 रनों से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में पाकिस्तान की जीत के सबसे बड़े हीरो अराफात मिन्हास रहे. उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया, जिसके आगे इंग्लिश टीम ने घुटने टेक दिए. 21 साल के युवा ऑलराउंडर अराफात मिन्हास ने पहले बल्ले से 59 रन से बनाए. इसके बाद गेंद से 6 विकेट लेकर इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को धाराशायी कर दिया.

इंग्लैंड के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन से अराफात मिन्हास ने शाहिद अफरीदी के क्लब में अपनी जगह बना ली है. दरअसल, वो ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने एक ही वनडे मैच में अर्धशतक लगाने और 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने का कारनामा किया है. अराफात मिन्हास के इस ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड 87 रनों से मात दी. जानें कौन हैं अराफात मिन्हास…

कौन हैं अराफात मिन्हास?

21 साल के अराफात मिन्हास पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित मुल्तान के रहने वाले हैं. उन्होंने इसी साल मई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था. पहले मैच में अराफात मिन्हास ने अपनी गेंदबाजी से धूम मचाते हुए 10 ओवर में 32 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. वो अपने वनडे डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के पहले गेंदबाज बने थे. इसके बाद से ही वो पाकिस्तान के लिए एक मैच विनर बनकर उभरे हैं.

20 अक्टूबर को खेले गए मैच में अराफात मिन्हास ने मुश्किल परिस्थितियों में पाकिस्तान के लिए गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को हराने में अहम भूमिका निभाई.

कैसा रहा पाकिस्तान-इंग्लैंड का मैच?

मैच की बात करें, तो पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 302 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम 215 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. पाकिस्तान की ओर से हसन नवाज ने 79 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा बाबर आजम ने 34, साद बेग ने 35 और सलमान आगा ने 16 रन बनाए. वहीं, अराफात मिन्हास ने 59 और फहीम अशरफ ने 39 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 303 रनों का टारगेट दिया.

लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की. टॉम बैंटन ने 57 रनों की पारी खेली, जबकि बेन डकेट ने 45 रन बनाए. वहीं, जो रूट ने 33 और सैम करन ने 27 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 177 रन बना लिए थे, लेकिन फिर 38 रन अंदर बाकी 5 विकेट गंवा दिए. अराफात मिन्हास ने इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया. इसके चलते इंग्लैंड को 87 रनों से करारी हार मिली.