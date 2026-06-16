Video: लड़ाई के बाद दिखे संस्कार… वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंकाई दिग्गज के छुए पैर, जानिए कौन हैं अनुरा टेनेकून?

Who Is Anura Tennakoon: भारत के 15 वर्षीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस समय खूब चर्चा में हैं. वैभव सूर्यवंशी इन दिनों श्रीलंका दौरे पर हैं, जहां पर ट्राई नेशन सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के बीच वैभव सूर्यवंशी का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर अनुरा टेनेकून (Anura Tennakoon) के पैर छूते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो उस घटना के बाद आया, जब वैभव सूर्यवंशी का मैदान पर श्रीलंका ए के खिलाड़ियों से विवाद हो गया था.

दरअसल, 15 जून को खेले गए मैच में इंडिया ए को सुपर ओवर में श्रीलंका ए से हार का सामना करना पड़ा. मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे का मैदान पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों से विवाद हो गया. ऐसे में इस विवाद के बाद वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) का नया वीडियो सामने आने के बाद फैंस के मन में सवाल है कि वह किसके पैर छू रहे हैं. आइए जानते हैं कि कौन हैं श्रीलंका के अनुरा टेनेकून…

कौन हैं अनुरा टेनेकून?

अनुरा टेनेकून श्रीलंका के पहले वनडे कप्तान हैं. उनका जन्म साल 1946 में अनुराधापुर में हुआ था. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी और बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते थे. मौजूदा समय में अनुरा टेनेकून की उम्र 79 साल है. अनुरा टेनेकून ने श्रीलंका के लिए कुल 4 वनडे मैच खेले, जिसमें 34.25 की औसत से 137 रन बनाए. इसके बाद वह फिर कभी श्रीलंका के लिए नहीं खेल पाए. हालांकि घरेलू क्रिकेट में उनका करियर शानदार रहा.

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15 जून को जब इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए का मैच खत्म हुआ, तो अनुरा टेनेकून मैदान के बाहर वैभव सूर्यवंशी का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने करीब 1 घंटे तक इंतजार किया, जिसके बाद वैभव सूर्यवंशी वहां पर पहुंचे. वैभव सूर्यवंशी काफी थके हुए दिखाई दे रहे थे. उन्होंने अनुरा टेनेकून को देखते ही तुरंत झुककर उनके पैर छुए. इसके बाद टेनेकून ने तुरंत सूर्यवंशी को गले लगा लिया. श्रीलंकाई दिग्गज ने थोड़ी देर तक वैभव सूर्यवंशी से बातचीत की और उन्हें करियर को लेकर सलाह दी.

Former great of Sri Lanka and one of the finest batters of the country and the captain of the 1st ever World cup in 1975, Anura Tennekoon met a potential future great Vaibhav Sooryavanshi during the Triangular A team series in Dambulla. pic.twitter.com/xYOWMcO6AM — Roshan Abeysinghe (@RoshanCricket) June 16, 2026

वैभव सूर्यवंशी के लिए भुला देने वाला दिन

15 जून का दिन वैभव सूर्यवंशी के लिए काफी निराशाजनक रहा. श्रीलंका ए के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी का बल्ला खामोश रहा. उन्होंने 14 गेंदों पर सिर्फ 21 रन बनाए. इसके बाद जब सुपर ओवर में मैच गया, तो भी वह अपनी टीम को जिताने में नाकाम रहे. इतना ही नहीं, मैच खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी का मैदान पर श्रीलंका ए के खिलाड़ियों से विवाद हो गया. थोड़ी ही देर में जुबानी जंग धक्का-मुक्की तक पहुंच गई.