कौन हैं USA में जन्मे अमन राव? जिन्होंने ठोका सबसे तेज T20 शतक, वैभव सूर्यवंशी से खास नाता

Who Is Aman Rao: राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज और वैभव सूर्यवंशी के साथी खिलाड़ी अमन राव पेराला ने घरेलू टी20 क्रिकेट में धमाल मचा दिया है. अमन राव ने तेलंगाना टी20 लीग (TG20) में सिर्फ 32 गेंदों पर तूफानी शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. अब उनके नाम भारतीय घरेलू टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. 22 साल के सलामी बल्लेबाज ने तेलंगाना टी20 लीग में वारंगल वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए मेडक फाल्कन्स के खिलाफ तूफानी पारी खेली.

उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों का सामना करते हुए 142 रन ठोक दिए. इस दौरान अमन राव के बल्ले से 12 छक्के और 13 चौके आए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 295.83 का रहा. अब फैंस को मन में सवाल है आखिर ये 22 साल के विस्फोटक बल्लेबाज कौन है. ऐसे में आइए जानते हैं इस युवा बैटर के बारे में…

कौन हैं 22 साल के अमन राव?

22 साल के युवा बल्लेबाज अमन राव घरेलू क्रिकेट में हैदराबाद के लिए खेलते हैं. उनका जन्म 2 जून 2004 को संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के विस्कॉन्सिन में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश हैदराबाद में हुई. अमन राव अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. आईपीएल 2026 में अमन राव राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे.

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राजस्थान की टीम में अमन राव को मिनी ऑक्शन में 30 लाख रुपये में अपनी स्क्वाड में शामिल किया था. हालांकि आईपीएल 2026 में अमन राव को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका नहीं मिला. अब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 32 गेंदों पर शतक लगाकर कोहराम मचा दिया है. ऐसे में उम्मीद है कि अगले आईपीएल सीजन में अमन राव अपना डेब्यू कर सकते हैं.

अमन राव की टीम को मिली हार

तेलंगाना टी20 लीग के मैच में अमन राव वारंगल वॉरियर्स की कप्तानी कर रहे हैं. उन्होंने अपने पहले मैच में मेडक फाल्कन्स के खिलाफ सिर्फ 48 गेंदों पर 142 रनों की आतिशी पारी खेली, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए. दरअसल, अमन राव के तूफानी शतक के दम पर वारंगल वॉरियर्स ने 258 रन बनाए थे. इसके जवाब में उतरी मेडक फाल्कन्स ने 2 गेंद विकेट बाकी रहते ही टारगेट चेज कर लिया. मेडक फाल्कन्स की ओर से भारतीय स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 56 गेंदों पर 136 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई.