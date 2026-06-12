Akash deep Marriage: कौन है अक्षिता सिंह? जिससे शादी करने जा रहे आकाशदीप; इस दिन फेरे लेंगे टीम इंडिया के तेज गेंदबाज

Akash deep Marriage: क्रिकेट के मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को नानी याद दिलाने वाले भारतीय स्टार गेंदबाद आकाशदीप अपनी अपनी जिंदगी की एक बेहद खूबसूरत पारी की शुरूआत करने जा रहे हैं. वह भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. उन्होंने बिहार के सासाराम से निकलकर अंतरराष्ट्रिय स्तर पर अपनी पहचान बनाई. वहीं अब आकाशदीप दुल्हा बनने जा रहे हैं. आने वाली 24 जून को वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शादी के बंधन में बंध जाएंगे.

कौन है अक्षिता सिंह?

जानकारी के मुताबिक, वह अक्षिता सिंह के साथ अपनी आने वाली जिंदगी की शुरूआत करने जा रहे हैं. इस महीने की 24 तारीख को शादी के बंधन में बंध जाएंगे. अक्षिता सिंह डेहरी-ऑन-सोन स्थित मानिकपुर गांव की रहने वाली हैं. आकाशदीप और अक्षिता अपने होम टाउन में शादी करने जा रहे हैं. उनका तिलक 21 जून को होने वाला है. 22 जून को मेहंदी का कार्यक्रम होगा और 23 जून को हल्दी की रस्में की जाएंगी. एक दिन बात 24 को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे.

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बिहार की खेल मंत्री को किया आमंत्रित

आकाशदीप ने बुधवार को बिहार की खेल मंत्री श्रेयशी सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की. इस मुलाकात में उन्होंने खेल मंत्री को अपनी शादी का पहला कार्ड सौंपा और उन्हें आने के लिए नमंत्रित किया.

वाराणसी में होगी शादी

परिवार के करीबी और रिश्तेदारों से मिली जानकारी के मुताबिक, शादी और ग्रैंड रिसप्शन भले ही वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है. लेकिन शादी से जुड़ी सारी रस्में आकाशदीप के सासाराम स्थित पैतृक गांव ‘बड्डी’ में ही की जाएंगी. एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर की शादी को लेकर गांव में जश्न का माहौल है.

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