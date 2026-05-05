IPL डेब्यू की पहली गेंद पर सिक्स… कौन हैं अक्षत रघुवंशी? हिटमैन को मानते हैं आइडल

Who is Akshat Raghuwanshi: IPL 2026 में अभी तक कई युवा खिलाड़ियों ने डेब्यू किया और अपनी छाप छोड़ी है. अब इस लिस्ट में 22 साल के युवा बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी का नाम भी शामिल हो गया है. अक्षत रघुवंशी ने 4 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मुंबई इंडियंस के खिलाफ डेब्यू किया. अक्षत रघुवंशी ने अपने आईपीएल डेब्यू की पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाया. उन्होंने मुंबई के स्पिन गेंदबाज विलस जैक्स की गेंद पर 89 मीटर का छक्का लगाया.

इसी के साथ अक्षत रघुवंशी आईपीएल डेब्यू की पहली गेंद पर सिक्स लगाने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. इससे पहले वैभव सूर्यवंशी और समीर रिजवी जैसे खिलाड़ियों ने यह कारनामा किया था. अक्षत रघुवंशी वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को अपना आइडल मानते हैं. आईपीएल डेब्यू में उन्होंने अपने आइडल की टीम के सामने छक्का लगाकर अपने करियर का आगाज किया. जानें कौन है यह युवा खिलाड़ी…

कौन हैं अक्षत रघुवंशी?

22 साल के युवा स्टार अक्षत रघुवंशी एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, जबकि जरूरत पड़ने पर ऑफ-स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं. साल 2025 में मध्य प्रदेश लीग में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद अक्षत रघुवंशी चर्चा में आए थे. इसके बाद आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अक्षत रघुवंशी को 2.2 करोड़ रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया. अक्षत रघुवंशी मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं

अक्षत रघुवंशी की स्ट्रगल स्टोरी

अक्षत रघुवंशी को बचपन से क्रिकेट से काफी लगाव था. उन्होंने अपने पिता की देखरेख में सिर्फ 3 साल की उम्र में ही बैट थाम लिया था. इसके बाद से वह लगातार क्रिकेट खेलते रहे. साल 2021-22 के रणजी ट्रॉफी सीजन में अक्षत रघुवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से पहचान बनाई. उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शतक लगा दिया. इसके बाद दूसरे मैच में अर्धशतक भी लगाया. 22 साल के उभरते युवा स्टार अक्षत रघुवंशी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह रोहित शर्मा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं.

अक्षत रघुवंशी का घरेलू करियर

घरेलू करियर की बात करें, तो अक्षत रघुवंशी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान अक्षत रघुवंशी ने 17 पारियों में 28.29 की औसत से 481 रन बनाए हैं. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में अक्षत रघुवंशी ने 17 मैचों की 15 पारियों में 32.81 की औसत से 361 रन बनाए हैं. वहीं, टी20 क्रिकेट में अक्षत रघुवंशी के नाम 8 पारियों में 74 रन दर्ज हैं.