कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनसे हुई पृथ्वी शॉ की सगाई; जानें किन विवादों की वजह से थी सुर्खियों में?

Who Is Akriti Agarwal: इंडियन क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने आज अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर आकृति अग्रवाल से सगाई कर ली. कपल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने फैंस के साथ यह खुशखबरी शेयर की और अपनी सगाई की सेरेमनी की तस्वीरें भी पोस्ट कीं. इस प्यारी जोड़ी को हाल ही में मुंबई में अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की शादी में एक साथ देखा गया था.

हाल ही में भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) से जुड़े विवाद के बाद भोजपुरी अभिनेत्री आकृति अग्रवाल का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया. सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में यह मामला काफी चर्चा में है. आइए जानते हैं कि आकृति अग्रवाल कौन हैं, उनका करियर क्या है और यह विवाद आखिर है क्या.

आकृति अग्रवाल कौन हैं?

आकृति अग्रवाल एक उभरती हुई भोजपुरी अभिनेत्री और मॉडल मानी जाती हैं. उन्होंने भोजपुरी म्यूजिक वीडियो और कुछ फिल्मों में काम करके पहचान बनाई है. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बताई जाती है. अपने ग्लैमरस अंदाज और एक्टिंग के कारण वे धीरे-धीरे इंडस्ट्री में लोकप्रिय होती जा रही हैं.

प्रोफेशन और करियर

आकृति अग्रवाल मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग और मॉडलिंग से जुड़ी हैं. उन्होंने कई म्यूजिक एल्बम और शॉर्ट प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिनमें उनके डांस और स्क्रीन प्रेजेंस को दर्शकों ने पसंद किया. इसके अलावा वे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी सक्रिय हैं और अक्सर अपने फोटोशूट, वीडियो और प्रमोशनल कंटेंट शेयर करती रहती हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री में उनका करियर अभी शुरुआती दौर में माना जाता है, लेकिन लगातार नए प्रोजेक्ट्स और म्यूजिक वीडियोज के कारण उनकी लोकप्रियता धीरे-धीरे बढ़ रही है.

नेट वर्थ

आकृति अग्रवाल की कुल संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक उनकी नेट वर्थ लगभग 50 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. उनकी कमाई का मुख्य स्रोत एक्टिंग, ब्रांड प्रमोशन, म्यूजिक वीडियो और सोशल मीडिया सहयोग हैं.

फैमिली बैकग्राउंड

आकृति अग्रवाल के परिवार के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है. वे अपने निजी जीवन को काफी हद तक निजी रखना पसंद करती हैं. सोशल मीडिया पर भी वे अपने करियर और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़ी चीजें ही ज्यादा साझा करती हैं.

पृथ्वी शॉ से जुड़ें हुए विवाद

हाल के दिनों में आकृति अग्रवाल का नाम भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से जुड़े एक विवाद के कारण चर्चा में आया. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह मामला तेजी से वायरल हो गया.

हालांकि इस पूरे मामले पर अलग-अलग पक्षों की अलग-अलग बातें सामने आई हैं और अभी तक इस विवाद को लेकर पूरी तरह स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है. ऐसे मामलों में अक्सर जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो पाती है.

क्रिकेटर पृथ्वी शॉ का नाम पहले एक्ट्रेस निधि तपारिया के साथ जोड़ा जा चुका है. हालांकि, उनके रिश्ते के टूटने की खबरें सामने आईं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी आकृति के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात नहीं की है. क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के नाम आने के कारण यह विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा.

फाइनल में रिंकू-कुलदीप खेलेंगे तो कौन से 2 खिलाड़ी होंगे OUT? क्या गौतम गंभीर-सूर्यकुमार मानेंगे दिग्गज की बात