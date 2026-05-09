गैंगस्टरों के बीच पला-बढ़ा, अब बल्लेबाजों के लिए बना खौफ, कौन है IPL का ये दबंग खिलाड़ी?

Who Is Akeal Hosein: IPL 2026 में अभी तक तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला है, जबकि स्पिनर्स थोड़े महंगे साबित रहे हैं. हालांकि एक स्पिन गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से खूब प्रभावित किया है. हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज के स्पिनर अकील हुसैन की, जो आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे हैं. अकील हुसैन मौजूदा आईपीएल सीजन के खास स्पिनर हैं, जो पावरप्ले में अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं.

33 साल के अकील हुसैन वेस्टइंडीज के जाने-माने गेंदबाज हैं, जो दुनिया के बड़े-बड़े बल्लेबाजों को अपनी फिरकी में फंसा सकते हैं. आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही थी, लेकिन अकील हुसैन के प्लेइंग-11 में आने के बाद टीम शानदार फॉर्म में आ गई है. अकील हुसैन का यहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं रहा है. उन्होंने बचपन में कई कठिनाइयों का सामना किया है.

अकील हुसैन की अनसुनी कहानी

अकील हुसैन का जन्म 1993 को त्रिनिदाद के लेवेंटिले (Laventille) में हुआ था. उनका बचपन एक ऐसे इलाके में हुआ है, जहां पर गैंगस्टरों का राज होता है. उस इलाके में आए दिन गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है. उनके आसपास अक्सर हिंसा और अपराध होते रहते थे. अकील हुसैन ने उस नरक जैसे इलाके से बाहर निकलने के लिए क्रिकेट को चुना. उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर क्रिकेट की दुनिया में अलग पहचान बनाई और अपने परिवार को उस खतरनाक इलाके से बाहर निकाला. आज के समय अकील हुसैन दुनिया की बड़ी-बड़ी टी20 लीग से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना जलवा बिखेर रहे हैं.

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अकील हुसैन का इंटरनेशनल डेब्यू

स्पिनर गेंदबाज अकील हुसैन ने साल 2012 में वेस्टइंडीज के लिए अंडर-19 क्रिकेट खेला. इसके अलावा उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 2 मैचों में लगातार 5 और 6 विकेट हासिल किया. साथ ही एक शतक भी लगाया. इसके बाद काफी लंबे समय तक लगातार कड़ी मेहनत करके अपने खेल को निखारा. फिर आखिरकार अकील हुसैन को वेस्टइंडीज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला. अकील ने साल 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे डेब्यू किया. इसके बाद जुलाई में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20आई डेब्यू किया.

IPL 2026 में अकील का प्रदर्शन

आईपीएल 2026 में अकील हुसैन चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेल रहे हैं. मौजूदा सीजन में अकील हुसैन ने 5 पारियों में 7.24 की इकॉनमी से 7 विकेट लिए हैं. फिलहाल वह सीएसके के लिए एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं, जो लोअर ऑर्डर में बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं.