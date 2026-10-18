शुभमन गिल को बोल्ड कर छाए अजय मंडल, रणजी में भारतीय कप्तान का किया शिकार, कौन है ये खिलाड़ी?

Who Is Ajay Mandal: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड दौरे पर जाने से पहले घरेलू रेड-बॉल में वापसी की. उन्होंने छत्तीसगढ़ के खिलाफ पंजाब के लिए मैच खेला, लेकिन उनका बल्ला खामोश रहा. छत्तीसगढ़ के बाएं हाथ के स्पिनर अजय मंडल ने शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया. अजय मंडल ने अपनी फिरकी में शुभमन गिल को फंसा लिया और भारतीय कप्तान को सिर्फ 1 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया. अजय की गेंद पर गिल ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन अजय की गेंद ने बैट और पैड के बीच से निकलकर सीधे स्टंप्स को बिखेर दिया. शुभमन गिल के आउट होने से उनके फैंस जरूर निराश हो गए, लेकिन इस बीच अजय मंडल की भी चर्चा शुरू हो गई. बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अजय मंडल कौन हैं, जिनकी गेंद पर शुभमन गिल चमका खा गए.

कौन हैं अजय मंडल?

30 साल के अजय मंडल एक घरेलू क्रिकेटर हैं, जो मध्य प्रदेश आते हैं. वह एक भरोसेमंद ऑलराउंडर हैं और घरेलू क्रिकेट में छत्तीसगढ़ के लिए खेलते हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए हर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है. वह बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं. इसके दम पर ही उन्होंने एक भरोसेमंद ऑलराउंडर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.

अजय मंडल का कैसा रहा है करियर?

अजय मंडल ने छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे गेंदबाज हैं, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में 100 विकेट पूरे किए हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 2,047 रन बनाए हैं. वहीं, गेंद से कुल 131 विकेट भी चटकाए हैं. फर्स्ट क्लास करियर में उनके नाम कुल 5 शतक और 9 अर्धशतक दर्ज हैं. वहीं, गेंद से अजय ने 5 बार फाइव विकेट हॉल लिया है. अजय मंडल ने साल 2019 में उत्तराखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में अपने बल्ले का दम दिखाया था. उन्होंने नंबर-8 पर आकर 241 रनों की यादगार पारी खेली थी. उनके नाम आज भी नंबर-8 या उससे नीचे के नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए रणजी ट्रॉफी में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है.

IPL का भी हिस्सा रह चुके

30 साल के अजय मंडल IPL का भी हिस्सा रह चुके हैं. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने IPL में एंट्री की थी. चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल किया था, लेकिन 2 सीजन तक टीम में रहने के बावजूद उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 में अजय मंडल को अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन वहां पर भी उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला.