कौन है आदित्य अशोक? भारतीय मूल का वो गेंदबाज जो अब न्यूजीलैंड के लिए मचाएगा गदर, टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी!

IND vs NZ: सभी फेंस भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे है. जो 11 जनवरी को शुरू होगी. दोनों देशों ने इस सीरीज के लिए अपनी-अपनी टीमें घोषित कर दी है. इस सीरीज के दौरान भारतीय टीम के कई अहम खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर करीब से नजर रखी जाएगी. वहीं सभी की नजरें न्यूज़ीलैंड टीम का हिस्सा 23 साल के लेग-स्पिनर आदित्य अशोक पर भी होंगी. भारतीय मूल के आदित्य अशोक अपने करियर में पहली बार भारत दौरे पर आए हैं, और यह सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों का सामना करते हुए इन पिचों पर उनके लिए एक असली परीक्षा होगी

आदित्य अशोक कौन है?

आदित्य अशोक का जन्म वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था. जब आदित्य अशोक चार साल के थे, तो वह और उनका परिवार न्यूज़ीलैंड चले गए. ऑकलैंड के 22 साल के लेग-स्पिनर ने 2023 में न्यूज़ीलैंड के लिए डेब्यू किया था. आदित्य अशोक ने अब तक न्यूज़ीलैंड के लिए 2 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दो विकेट लिए है.

टैटू के पीछे की कहानी क्या है?

लेग-स्पिनर आदित्य अशोक ने यह टैटू सिर्फ रजनीकांत की वजह से नहीं बनवाया है. बल्कि इसलिए बनवाया क्योंकि यह आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने वेल्लोर की यात्रा के दौरान अपने दादाजी के साथ देखी थी. उन्होंने कहा है कि ‘मुझे याद है कि उस समय हमारी बहुत पर्सनल बातचीत हुई थी. उन्होंने (मेरे दादाजी ने) जीवन की उन बातों के बारे में बात की जो उनके लिए मायने रखती थीं, उनके मूल्यों और नैतिकता के बारे में बताया है.’

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा

आदित्य को न्यूजीलैंड की वनडे टीम में शामिल किया गया है जो जनवरी में भारत का दौरा करेगी. लेग-स्पिनर भारत के अपने पहले दौरे को लेकर बहुत उत्साहित हैं. रविवार को बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत के खिलाफ शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले गुरुवार को पहले ट्रेनिंग सेशन के बाद बात करते हुए आदित्य ने कहा है कि ‘मैं अपने देश और उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत उत्साहित हूं जिन्होंने इस सफ़र में मेरी मदद की है. भारत में खेलना अपने आप में एक शानदार मौका है. हमने हमेशा यहां खेलने वाले खिलाड़ियों से माहौल और क्रिकेट के लिए लोगों के जुनून के बारे में कहानियां सुनी हैं, इसलिए मैं सच में इसका इंतज़ार कर रहा हूं.’

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड वनडे सीरीज का शेड्यूल

11 जनवरी – पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी – दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी – तीसरा वनडे, इंदौर

वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

न्यूज़ीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदित्य अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैक फाउल्क्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग