भारत को मिला नया स्पिन का जादूगर! दलीप ट्रॉफी में 7 विकेट लेकर मचाया कहर, रातोंरात बना स्टार

Who is Abid Mushtaq: जम्मू-कश्मीर के बाएं हाथ के स्टार स्पिनर आबिद मुश्ताक दलीप ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा रहे हैं. BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मैदान पर खेले गए मैच में आबिद मुश्ताक ने नॉर्थ जोन की ओर से खेलते हुए शानदार गेंदबाजी की. उन्होंने वेस्ट जोन के खिलाफ दोनों पारियों में कुल 7 विकेट चटकाए. पहली पारी में आबिद मुश्ताक ने अकेले के दम पर वेस्ट जोन की आधी टीम को पवेलियन का रास्ता दिखाया. उन्होंने पहले पृथ्वी शॉ को अपनी बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड किया. इसके बाद शिवालिक शर्मा, कप्तान रुतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल और तुषार देशपांडे को भी अपना शिकार बनाया. इसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने 2 बल्लेबाजों को आउट कर दिया है.

कौन हैं आबिद मुश्ताक?

29 साल के आबिद मुश्ताक (Abid Mushtaq) जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं. वह बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, जो रविंद्र जडेजा को अपना आइडल मानते हैं. वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने लंबे स्पेल के लिए जाने जाते हैं. ऑस्ट्रेलिया ने साल 2023 में आबिद मुश्ताक को नेट बॉलर के तौर पर अपनी स्क्वाड में शामिल किया था, जिससे वो रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी से निपट सकें.

आबिद मुश्ताक की सफलता का राज

पहली पारी में 5 विकेट लेने के बाद आबिद मुश्ताक से उनकी सफलता का राज पूछा गया. इस पर उन्होंने बताया कि वे शांत रहकर गहराई से सोचते हैं, जिसका असर आखिर में दिखाई देता है. मैच के दौरान आबिद ने विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. उन्होंने लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों पर बनाए रखा.

आबिद मुश्ताक का करियर

जम्मू-कश्मीर के स्पिन स्टार आबिद मुश्ताक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 45 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 22 की औसत से 134 विकेट हासिल किए हैं. साथ ही लोअर ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए 1,483 रन भी बनाए हैं. इसमें 1 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है. इसके अलावा लिस्ट-ए क्रिकेट में आबिद ने 41 मैचों में 38 विकेट लिए हैं, जबकि बल्ले से 614 रन बनाए हैं. वहीं, टी20 क्रिकेट में आबिद ने 42 मैचों में 39 विकेट चटकाए हैं.