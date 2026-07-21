Who Is Abhishek Porel: कौन हैं अभिषेक पोरेल? ऋषभ पंत की जगह लेने वाला खिलाड़ी, अब Rape Case में काटेगा जेल की सजा!

Who Is Abhishek Porel: बंगाल के विकेटकीपर और बल्लेबाज अभिषेक पोरेल मुश्किलों में फंसते नजर आ रहा है. उनपर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. खिलाड़ी पर एक महिला ने शादी का झूठा वादा कर रेप करने का आरोप लगाया है. इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अभिषेक के सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को जब्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने के आदोश दिए हैं. इस बीच आइए जानते हैं आखिर कौन है अभिषेक पोरेल?

कौन है अभिषेक पोरेल?

अभिषेक पोरेल बंगाल की घरेलू टीम के शानदार विकेटकीपर और बल्लेबाज हैं. अभिषेक पश्चिम बंगाल के चंदननगर से ताल्लुक रखते है. अभिषेक क्रिकेटर ईशान पोरेल के कचिन यानी चचेरे भाई है. अभिषेक तब चर्चा में आए जब इंडिया ईस्ट जोन से उनका अंडर-19 टीम में सेलेक्शन हुआ. अभिषेक अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्हें भारत के अंडर-19 टीम में इसी कारण से हिस्सा बनाया था.

साल 2022 में बंगाल के लिए किया डेब्यू

जूनियर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अभिषेक ने साल 2022 में बंगाल की घरेलू क्रिकेट टीम में डेब्यू किया. बंगाल के लिए अभिषेक अब तक 32 फर्स्ट क्लास और 22 लिस्ट A मैच खेल चुके हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास में 1408 रन और लिस्ट ए में 833 रन बनाएं.

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ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट

IPL 2023 में जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तो उनकी जगह अभिषेक पोरेल को दिल्ली कैपिटल्स में चुना गया. 2023 में ही गुजरात टाइटंस के खिलाफ उन्होंने 11 गेंदों में 20 रन बनाए. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन भी किया था. IPL में अभिषेक अभी तक कुल 35 मैच खेल चुके हैं. उन्होंने 769 रन बनाए और 4 अर्धशतक भी अपने नाम किए.

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