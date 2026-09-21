Who is Abhishek Anand: बिहार से IIT कानपुर, फिर जापान क्रिकेट टीम में एंट्री, ‘बिहारी बाबू’ की कहानी फिल्म से कम नहीं

Who is Abhishek Anand: भारत और जापान के बीच 22 सितंबर को ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच होने वाला है. इस मैच से पहले जापान नेशनल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अभिषेक आनंद खूब चर्चा में हैं, जिनका बिहार से खास नाता है. दरअसल, अभिषेक आनंद बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर हर तरफ अभिषेक आनंद की चर्चा चल रही है. हालांकि फैंस उन्हें भारत के खिलाफ मैच में खेलते नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें इस मुकाबले के लिए जापान की स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है. इसके बावजूद बिहार से कनेक्शन होने के नाते उनकी चर्चा चल रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन हैं अभिषेक आनंद और वो कैसे बिहार से निकलकर जापान की नेशनल क्रिकेट टीम तक पहुंचे?

कौन हैं अभिषेक आनंद?

28 साल के अभिषेक आनंद बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने IIT कानपुर से केमिस्ट्री में डिग्री ली है. पढ़ाई पूरी करने के बाद अभिषेक ने जॉब के लिए जापान का रुख किया. अभिषेक को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था. इसी वजह से उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर के साथ ही क्रिकेट खेलना भी जारी रखा. इसके बाद उन्होंने क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया और धीरे-धीरे जापान की नेशनल क्रिकेट टीम में एंट्री कर ली.

जापान टीम में कैसे हुआ सिलेक्शन?

अभिषेक आनंद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके क्रिकेट सफर को लेकर बात की गई. इस दौरान अभिषेक से पूछा गया कि जापान की नेशनल क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन कैसे हुआ. इस पर उन्होंने बताया, ‘अक्सर लोग जापान टीम में चुने जाने के तरीकों के बारे में पूछते हैं, नेशनल टीम में शामिल होने के लिए 3 योग्यता शर्तें हैं, या तो आप लगातार 3 साल से जापान में रह रहे हों, जापान में पैदा हुए हों या आपके पास जापानी पासपोर्ट हो.’ अभिषेक आनंद ने जापान में लगातार 3 साल तक रहने के बाद पहली शर्त पूरी की. इसके बाद जापान में क्रिकेट को लेकर आपका प्रदर्शन और अनुशासन दूसरी शर्त के तौर पर देखा जाता है. इस तरह ये सभी शर्तें पूरी करने के बाद उनका नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ.

अभिषेक आनंद का करियर

अभिषेक आनंद ने 9 मई, 2025 को कुक आइलैंड्स के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में जापान के लिए डेब्यू किया. उन्होंने अभी तक जापान के लिए 18 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 16.17 की औसत से 275 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक भी शामिल है. उनका बेस्ट स्कोर 55 रन रहा है, जबकि उन्होंने गेंदबाजी में एक विकेट भी हासिल किया है.

भारत-जापान का ऐतिहासिक मुकाबला

भारत और जापान के बीच यह ऐतिहासिक मैच मंगलवार (22 सितंबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर होगा, जो टोक्यो से करीब 100 किमी की दूरी पर है. भारतीय समयानुसार यह मुकाबला सुबह 9:30 बजे शुरू होगा. इस मैच के लिए टॉस आधे घंटे पहले यानी 9 बजे किया जाएगा. इस मुकाबले में अभिषेक आनंद नहीं खेलेंगे, क्योंकि वह इस मैच के लिए जापान की स्क्वाड का हिस्सा नहीं हैं.