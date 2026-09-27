Asian Games 2026: कौन हैं अभय सिंह, जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में स्क्वैश में जीता सिल्वर मेडल

Who is Abhay Singh: रविवार (27 सितंबर) को हुए फाइनल में मलेशिया के एनजी ईन यो से सीधे सेटों में हारने के बाद अभय सिंह ने 2026 एशियाई खेलों (Asian Games 2026) में पुरुषों के सिंगल्स स्क्वैश में सिल्वर मेडल जीता. दुनिया के 26वें नंबर के खिलाड़ी अभय, दुनिया के 18वें नंबर के खिलाड़ी यो का मुक़ाबला करने में संघर्ष करते दिखे. यो ने शानदार खेल दिखाते हुए अपना गोल्ड मेडल सफलतापूर्वक बचाया. मलेशियाई खिलाड़ी ने यह मैच 11-9, 11-5, 11-5 से जीता. उन्होंने लगभग बराबरी के साथ शुरुआत की और पहले सेट में कुछ बार बढ़त भी बनाई, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा, वे अपनी लय खोते हुए दिखे.

एशियाई खेलों में यह अभय का पहला सिंगल्स मेडल है. यह एशियाई खेलों में स्क्वैश में भारत का पांचवां सिल्वर और कुल मिलाकर 19वां मेडल था, और उस दिन का पहला पोडियम फिनिश था.

कौन हैं अभय सिंह?

अभय सिंह का जन्म 3 सितंबर, 1998 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है. जो चेन्नई में इंडियन स्क्वैश अकादमी और यूके में पोंटेफ्रैक्ट स्क्वैश क्लब में ट्रेनिंग करते हैं. उन्होंने लगातार अच्छे प्रदर्शन और PSA टूर पर कई खिताब जीतकर इंटरनेशनल सर्किट में अपनी पहचान बनाई है. सिंह ने एशियाई टीम चैंपियनशिप और वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप सहित कई बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने हांग्जो में 2023 एशियाई खेलों में अपना पहला बड़ा टीम गोल्ड जीता, जहां भारत पुरुषों की टीम इवेंट में शीर्ष पर रहा.

यह भी पढ़ें – Asian Games 2026: कौन हैं अनाहत सिंह? जिन्होंने एशियन गेम्स 2026 में स्क्वैश में जीता सिल्वर मेडल, अब अगला लक्ष्य क्या है

डबल्स में मिली बड़ी सफलता

अभय सिंह को डबल्स में भी बड़ी सफलता मिली है. मलेशिया के जोहोर में 2024 एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में उन्होंने पुरुषों के डबल्स और मिक्स्ड डबल्स दोनों इवेंट में गोल्ड जीता. 2025 में उन्होंने चेन्नई में स्क्वैश वर्ल्ड कप में भारत को मिक्स्ड टीम गोल्ड जिताने में मदद की और कुआलालंपुर में एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में मिक्स्ड डबल्स और पुरुषों के डबल्स में गोल्ड मेडल जीते. इस साल की शुरुआत में अभय सिंह ने मलेशिया के सारावाक में एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में पुरुषों के डबल्स में गोल्ड जीता और लगातार तीसरा एशियाई डबल्स खिताब अपने नाम किया.



यह भी पढ़ें – Asian Games 2026: भारत की बेटियों ने रचा इतिहास! महिला कबड्डी टीम ने जीता गोल्ड, फाइनल में ईरान को पटका