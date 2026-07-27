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दुनिया का पहला क्रिकेटर, जिसे लाइव मैच में लड़की ने किया KISS, देखते रह गए थे फैंस

Abbas Ali Baig: भारत के पूर्व क्रिकेटर अब्बास अली बेग क्रिकेट इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्हें महिला फैन ने सरेआम मैदान पर किस किया था. जानें पूरा वाकया...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 27, 2026 7:50:11 PM IST

दुनिया का पहला क्रिकेटर, जिसे लाइव मैच में लड़की ने किया KISS. (PC- X)
दुनिया का पहला क्रिकेटर, जिसे लाइव मैच में लड़की ने किया KISS. (PC- X)


First Cricketer Kissed By Female Fan: क्रिकेट इतिहास में कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब स्टैंड्स में मौजूद फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर से मिलने के लिए मैदान में घुस जाते हैं. कुछ फैंस अपने चहेते क्रिकेटर को गले लगा लेते हैं, तो कुछ उनके पैरों में गिर जाते हैं. हालांकि ऐसा 1-2 बार ही हुआ है, जब किसी महिला फैन ने लाइव मैच में आकर क्रिकेटर को किस (KISS) कर लिया हो.

क्रिकेट इतिहास में लाइव मैच के दौरान ऐसी घटना पहली बार भारतीय क्रिकेटर अब्बास अली बेग के साथ हुई थी. यह किस्सा साल 1960 का है, जब एक महिला फैन ने मैदान पर जाकर सरेआम अब्बास अली बेग (Abbas Ali Baig) को किस कर लिया था. कहा जाता है कि अब्बास अली बेग दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं, जिन्हें किसी महिला फैन ने मैदान पर किस किया था.

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कब-कहां हुई थी ये घटना?

यह घटना साल 1960 की है, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही थी. मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जा रहा था. टेस्ट मैच के आखिरी दिन अब्बास अली बेग बल्लेबाजी करके वापस पवेलियन की ओर जा रहे थे. इसी दौरान एक लड़की भागती हुई अब्बास अली बेग के पास पहुंची और उनके गाल पर किस कर लिया. यह देख स्टैंड्स में मौजूद सभी फैंस हैरान रह गए, जबकि अब्बास अली को कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ.

कौन हैं अब्बास अली बेग?

अब्बास अली बेग भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं. अपने दौर में वह क्रिकेट जगत के सबसे हैंडसम क्रिकेटर्स में गिने जाते थे. खासकर युवा लड़कियों में अब्बास अली बेग को लेकर बड़ी दीवानगी थी. इसके चलते उन्हें भारतीय क्रिकेट का ग्लैमर बॉय भी कहा जाता था. वह हैदराबाद के एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने लंदन की कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी.

ये भी पढ़ें: Video: न जर्सी, न बल्ले पर… फैन ने ऐसी जगह मांगा ऑटोग्राफ, ईशान किशन हंस-हंसकर हुए लोटपोट

अब्बास अली बेग का करियर

पूर्व क्रिकेटर अब्बास अली बेग ने अपने करियर में 10 टेस्ट मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 1 शतक आया. उन्होंने 10 मैचों की 18 पारियों में कुल 428 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब्बास अली बेग ने 235 मैचों में 12,367 रन बनाए. इसमें 21 शतक और 64 अर्धशतक शामिल रहे.

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