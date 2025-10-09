India vs Singapore AFC Asian Cup 2027: भारत का सिंगापुर के खिलाफ करो या मरो मुकाबला, यहां देखें लाइव मैच

Sunil Chhetri India vs Singapore: भारतीय फुटबॉल टीम को सिंगापुर के कलंग स्थित नेशनल स्टेडियम में AFC एशियन कप 2027 क्वालीफायर के अपने अंतिम ग्रुप मैच में सिंगापुर के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा. भारतीय फुटबॉल में पिछले कुछ हफ्ते काफी उथल-पुथल भरे रहे हैं, कई खिलाड़ी अपने-अपने क्लबों द्वारा रिलीज नहीं किए जाने के बाद नेशनल कैंप के पहले हाफ से गायब रहे हैं.

अनुभवी निशानेबाज सुनील छेत्री ब्लू टाइगर्स के लिए वापस आ गए हैं, जिन्हें मुख्य कोच खालिद जमील ने अगस्त-सितंबर में CAFA Nations Cup के लिए आराम दिया था. मेहमान टीम फिलहाल Group C में दो मैचों में एक अंक के साथ सबसे नीचे है. कोई भी चूक 2027 में मुख्य टूर्नामेंट में जगह बनाने की भारत की संभावनाओं को खतरे में डाल सकती है, जिसके लिए केवल ग्रुप विजेता ही क्वालीफाई करेंगे.

कब, कहां और कैसे देखें India vs Singapore AFC Asian Cup 2027 Qualifier का सीधा प्रसारण ?

कब खेला जाएगा?

भारत बनाम सिंगापुर, एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर गुरुवार, 9 अक्टूबर (भारतीय समयानुसार) से खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम सिंगापुर, एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर मैच सिंगापुर के कलंग स्थित नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम सिंगापुर, एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर मैच शाम 5 बजे शुरू होगा.

सीधा प्रसारण कौन से टीवी चैनल दिखाएंगे?

भारत बनाम सिंगापुर, एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर मैच का भारत में प्रसारण नहीं किया जाएगा.

लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत बनाम सिंगापुर, एएफसी एशियन कप 2027 क्वालीफायर का सीधा प्रसारण फैनकोड ऐप (FanCode App) और वेबसाइट पर किया जाएगा.

यह मुकाबला क्यों अहम है ?

क्वालीफायर्स में भारत के लिए यह हफ़्ता करो या मरो जैसा है. बांग्लादेश और हांगकांग के खिलाफ ड्रॉ और मामूली हार के साथ धीमी शुरुआत के बाद, ब्लू टाइगर्स को Group C में शीर्ष स्थान की दौड़ में बने रहने के लिए सिंगापुर के खिलाफ सकारात्मक परिणाम हासिल करने होंगे.

एक मजबूत प्रदर्शन से टीम को गोवा में होने वाले घरेलू चरण से पहले आत्मविश्वास और गति बनाने में भी मदद मिल सकती है. क्वालीफिकेशन के दाव पर लगे होने के कारण, ये मैच भारत के अब तक के अभियान में यकीनन सबसे महत्वपूर्ण हैं.

