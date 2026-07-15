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इंग्लैंड में फ्लॉप होने के बाद कहां गए वैभव सूर्यवंशी? क्या खोज रहे कमजोरी का इलाज, वीडियो आया सामने

Where is Vaibhav Sooryavanshi: इंग्लैंड दौरे पर निराशाजनक प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे टूर की तैयारी कर रहे हैं. इसके लिए वह राजस्थान रॉयल्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर पहुंच गए हैं. देखें वीडियो....

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: July 15, 2026 5:16:46 PM IST

इंग्लैंड दौरे के बाद कहां पर हैं वैभव सूर्यवंशी?
इंग्लैंड दौरे के बाद कहां पर हैं वैभव सूर्यवंशी?


Where is Vaibhav Sooryavanshi: भारत के 15 वर्षीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. हालांकि उनका डेब्यू कुछ खास नहीं रहा. वैभव सूर्यवंशी डेब्यू मैच में सिर्फ 14 रन ही बना पाए. इसके बाद अगले दो मैचों में उनके बल्ले से 13 और 15 रन आए. इन दोनों मैचों में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने उन्हें अपना शिकार बनाया. वैभव सूर्यवंशी इंग्लिश गेंदबाज की शॉर्ट गेंदों के खिलाफ संघर्ष करते नजर आए.

ऐसे में उनकी कमजोरी दुनिया के सामने आ गई है. अब वैभव सूर्यवंशी जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाले हैं. माना जा रहा है कि वहां पर उनके खिलाफ शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा. ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी अपनी कमजोरी को दूर करने पर काम कर रहे हैं? आखिर वो इंग्लैंड दौरे के बाद कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं?

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कहां पर हैं वैभव सूर्यवंशी?

भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) 12 जुलाई को विंबलडन का फाइनल देखने पहुंचे थे. उन्होंने पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के साथ विंबलडन के फाइनल का लुत्फ उठाया. हालांकि इसके बाद वे कहीं पर दिखाई दिए. इस बीच राजस्थान रॉयल्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें वैभव सूर्यवंशी का नागपुर में फ्रेंचाइजी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में स्वागत करते देखा जा सकता है.

वह पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं. इसके बाद सेंटर के बच्चों के साथ कुछ खास पल बिताते हैं. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ लाइन में खड़े होकर गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी मुस्कुराते हुए बीच से निकल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Video: वैभव सूर्यवंशी के पास नहीं थे कपड़े! इस खिलाड़ी से मांगी मदद, फिर रॉयल अंदाज में पहुंचे विंबलडन

शॉर्ट बॉल पर करेंगे काम!

राजस्थान रॉयल्स ने वैभव सूर्यवंशी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ‘बैक टू वर्क’. ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के कैंप में एक बार फिर जुड़ गए हैं. उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी कैंप में शॉर्ट बॉल के खिलाफ अपनी कमजोरी को खत्म करेंगे. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जिम्बाब्वे दौरे से पहले सूर्यवंशी इस कमजोरी को दूर कर पाते हैं या नहीं.

जिम्बाब्वे दौरे का शेड्यूल

इंग्लैंड दौरे के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम जिम्बाब्वे टूर पर जाएगी. इस दौरे पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा मैच 25 जुलाई को होगा, जबकि तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा. ये सभी मुकाबला हरारे के मैदान पर खेले जाएंगे.

Tags: Vaibhav Sooryavanshi
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