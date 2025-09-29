Asia Cup Trophy Location: कहां ले गए नक़वी एशिया कप की ट्रॉफी ? पता चल गई लोकेशन

Asia Cup 2025 Trophy: एशिया कप 2025 के भारत-पाकिस्तान फाइनल मैच के बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है, जो ट्रॉफी को लेकर है. यह सवाल तब उठा जब रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया, मैच के बाद भारतीय टीम और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी के बीच विवाद खड़ा हो गया.

यहां है ट्रॉफी

आखिरी बार यह ट्रॉफी तब देखी गई थी जब नकवी मैच के बाद की प्रेजेंटेशन के बीच में ही मंच छोड़कर चले गए थे और ACC के अधिकारी उनके पीछे-पीछे ट्रॉफी लेकर बाहर आ गए थे. अब, समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, ट्रॉफी को ACC हेडक्वार्टर ले जाया गया, जो दुबई में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के पास स्थित है, जो DICS से केवल चार किलोमीटर दूर है.

भारत ने आधी रात से ठीक पहले आखिरी ओवर में मैच और टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया. प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू होने में एक घंटे से ज़्यादा का समय लग गया क्योंकि भारत ने नक़वी की मौजूदगी में मंच पर आने से इनकार कर दिया. ACC प्रमुख, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के भी प्रमुख हैं और पाकिस्तान में कई मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं, ने किसी और को ट्रॉफी सौंपने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया.

आखिरकार, समारोह में कुछ भारतीय शामिल हुए, जिनमें तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव शामिल थे, जिन्होंने अन्य गणमान्य व्यक्तियों से अपने पुरस्कार लिए. इन दोनों ने प्रेज़ेंटर सिम डूल से बात भी की. हालांकि, जल्द ही डूल ने बताया कि ACC ने उन्हें बताया था कि भारत ट्रॉफी नहीं लेगा.

क्या ACC ट्रॉफी सौंपेगी या नहीं ?

भारत का रुख़ साफ़ था और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी इसका समर्थन किया. नक़वी भारत में अपनी भारत विरोधी टिप्पणियों और पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में देश का मज़ाक उड़ाने के लिए बदनाम हैं. भारत ने पूरे समय पाकिस्तानी टीम के साथ ‘नो हैंडशेक पॉलिसी’ का भी पालन किया था. फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि ACC भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपेगी या नहीं.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने इस घटना के बाद कहा कि मुझे लगता है कि जब से मैंने क्रिकेट खेलना और उसकी पैरवी करना शुरू किया है, तब से मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाए. मेरा मतलब है, वह भी कड़ी मेहनत से हासिल की गई ट्रॉफी से. ऐसा नहीं है कि यह आसानी से हो गया. यह टूर्नामेंट में मिली जीत थी, जिसे हमने कड़ी मेहनत से हासिल किया.

फाइनल के एक दिन बाद, उन्होंने कहा कि असली ट्रॉफी तो भारतीय टीम द्वारा जीते गए दिल थे.

