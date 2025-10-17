Asia Cup Trophy: दुबई में फंसी एशिया कप ट्रॉफी आखिर कब लगेगी भारत के हाथ ? भारतीय जीत की निशानी धूल खा रही

ACC Office: 28 सितंबर को दुबई में विजेता भारतीय टीम से विवादास्पद रूप से छीनी गई एशिया कप ट्रॉफी की स्थिति क्या है? कई पहलू सामने आए हैं, जिनमें से एक पहलू में यह ग़लत साबित हुआ है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी इस बात पर ज़ोर देने के बाद ट्रॉफी पाकिस्तान ले गए कि भारतीय टीम को इसे उनसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना होगा.

हालांकि, वास्तविकता थोड़ी अलग हो सकती है, जबकि ट्रॉफी उनसे लेने की ज़िद करने की बात प्रामाणिक है. क्रिकबज़ ने 29 सितंबर को इस बारे में रिपोर्ट की थी. यह वेबसाइट जानती है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से ले जाई गई ट्रॉफी, जिन्हें भारतीय टीम ने नक़वी से लेने से इनकार कर दिया था, वर्तमान में दुबई स्थित ACC कार्यालय में बंद हैं.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष नक़वी ने ACC कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किए हैं कि उनकी अनुमति के बिना इसे कार्यालय से बाहर नहीं ले जाया जाना चाहिए. दुबई में ICC अकादमी परिसर में स्थित इस कार्यालय में दो कर्मचारी कार्यरत हैं.

अगली बैठक पर टिकी उम्मीदें

अब मुख्य मुद्दा यह है कि इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जाएगा. 30 सितंबर को दुबई में हुई ACC की एनुअल जेनेरल मीटिंग (AGM) में यह निर्णय लिया गया कि ACC के अंतर्गत आने वाले 5 टेस्ट खेलने वाले देश – भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान – इस अनसुलझे मुद्दे पर विचार-विमर्श करेंगे और किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. उनकी बैठक अगले महीने की शुरुआत में, दुबई में ICC की तिमाही बैठक के साथ ही होने वाली है.

लेकिन अगर नक़वी बैठक में नहीं आते हैं तो चीज़ें जटिल हो सकती हैं. इसकी गारंटी नहीं है कि नक़वी इसमें शामिल होंगे. दरअसल, उन्होंने जुलाई में हुए ICC एनुअल कांफ्रेंस से दूरी बनाए रखी थी, और ACC के कुछ सदस्यों का मानना है कि पूरी संभावना है कि वह 4 से 7 नवंबर तक होने वाली बैठक में एक बार फिर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं.

ऐसी स्थिति में, गतिरोध जारी रह सकता है, और ट्रॉफी ACC कार्यालय में धूल फांकती रह सकती है, जब तक कि ACC सदस्यों को कुछ समझ नहीं आती. बेशक, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि BCCI इस स्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देता है. BCCI असहाय नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि भारतीय टीम को फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता गया पुरस्कार सही मायने में मिले.

BCCI की प्रतिक्रिया?

संपर्क करने पर, BCCI अधिकारियों ने कहा कि बैठक में अभी कुछ समय बाकी है और बोर्ड समय आने पर अपनी अगली रणनीति तय करेगा. PCB के प्रवक्ता ने इस वेबसाइट पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया.

