Home > क्रिकेट > ‘मुझे माफ कर दो…’, विराट कोहली की वो हरकत, जिसके चलते ‘गब्बर’ से मांगनी पड़ी माफी, जानिए पूरा किस्सा

‘मुझे माफ कर दो…’, विराट कोहली की वो हरकत, जिसके चलते ‘गब्बर’ से मांगनी पड़ी माफी, जानिए पूरा किस्सा

Virat Kohli Apology To Shikhar Dhawan: विराट कोहली ने साल 2018 में एक ऐसी हरकत की थी, जिसकी वजह से उन्हें शिखर धवन से माफी मांगनी पड़ी थी. शिखर धवन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस घटना के बारे में बताया. जानिए पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 23, 2026 6:21:09 PM IST

जब विराट कोहली को शिखर धवन से मांगनी पड़ी माफी.
जब विराट कोहली को शिखर धवन से मांगनी पड़ी माफी.


Virat Kohli Apology To Shikhar Dhawan: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली के बीच काफी अच्छी दोस्ती है. इन दोनों खिलाड़ियों ने कई सालों तक साथ में भारतीय टीम के लिए खेला है. सिर्फ इंटरेशनल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की टीम के लिए भी धवन और कोहली साथ में खेल चुके हैं. इन दोनों बल्लेबाजों ने साथ मिलकर कई बार विपक्षी टीमों के गेंदबाजों की धुनाई की है.

क्रिकेट के गलियारों में अक्सर धवन और कोहली की पार्टनरशिप और दोस्ती की चर्चा होती रहती है. हालांकि एक बार विराट कोहली (Virat Kohli) ने कुछ ऐसा कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती में दरार आ गई थी. विराट कोहली ने अपनी गलती के लिए शिखर धवन से माफी मांगनी पड़ी थी, जिससे उनका गुस्सा शांत हुआ था. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कोहली ने ऐसी क्या गलती की थी?

You Might Be Interested In

कोहली ने क्यों मांगी धवन से माफी?

शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने एक इंटरव्यू में साल 2018 के साउथ अफ्रीका दौरे का मजेदार किस्सा सुनाया. धवन ने बताया कि उस दौरे पर शिखर धवन अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे. धवन ने बताया कि उस दौरे पर एक मैच में शिखर धवन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और लय में दिखाई दे रहे थे. वह अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ गए और बड़ी पारी खेलना चाहते थे. इसी बीच विराट कोहली के एक गलत कॉल की वजह से शिखर धवन रन आउट हो गए. इस तरह रन आउट होने की वजह से शिखर धवन कोहली से बहुत नाराज हो गए थे.

ये भी पढ़ें: ‘राणा जैसा कोई नहीं…’, आखिर हर बार क्यों दिख जाता है गंभीर का ‘राणा’ प्रेम? क्या है खास कनेक्शन

कैसे खत्म हुआ मामला?

उस मुकाबले में शिखर धवन के आउट होने के विराट कोहली ने अपनी बल्लेबाजी जारी रखी. कोहली ने उस मैच में शानदार शतक लगाया और भारत को जीत दिलाई. हालांकि इसके बावजूद भी शिखर धवन नाराज थे. फिर विराट कोहली ने ड्रेसिंग रूम में जाकर शिखर धवन से माफी मांगी. कोहली ने धवन के सामने अपनी गलती मानी और कहा, मैनु माफ कर दो, पाजी’. विराट कोहली के इतना कहने के बाद ही शिखर धवन का गुस्सा तुरंत खत्म हो गया. धवन को भी एहसास हुआ कि कोहली ने उन्हें जानबूझकर रन आउट नहीं कराया था. इसके बाद धवन ने कोहली को माफ कर दिया और उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई.

Tags: Shikhar Dhawanvirat kohli
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026

स्किन चमकाने वाले 7 जादुई ‘ग्लो शॉट्स’, महंगी क्रीम से...

June 23, 2026

कहां से सांसद हैं प्रिया सरोज?

June 23, 2026

कौन हैं रागिनी सोनकर?

June 23, 2026
‘मुझे माफ कर दो…’, विराट कोहली की वो हरकत, जिसके चलते ‘गब्बर’ से मांगनी पड़ी माफी, जानिए पूरा किस्सा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘मुझे माफ कर दो…’, विराट कोहली की वो हरकत, जिसके चलते ‘गब्बर’ से मांगनी पड़ी माफी, जानिए पूरा किस्सा
‘मुझे माफ कर दो…’, विराट कोहली की वो हरकत, जिसके चलते ‘गब्बर’ से मांगनी पड़ी माफी, जानिए पूरा किस्सा
‘मुझे माफ कर दो…’, विराट कोहली की वो हरकत, जिसके चलते ‘गब्बर’ से मांगनी पड़ी माफी, जानिए पूरा किस्सा
‘मुझे माफ कर दो…’, विराट कोहली की वो हरकत, जिसके चलते ‘गब्बर’ से मांगनी पड़ी माफी, जानिए पूरा किस्सा