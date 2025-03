Watch: जब शाहरुख ने विराट को बनाया डांस पार्टनर, ‘झूमे जो पठान’ पर किंग कोहली ने मचाई धूम!

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 के उद्घाटन समारोह में मनोरंजन और क्रिकेट का शानदार मेल देखने को मिला। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के साथ ‘झूमे जो पठान’ गाने पर धमाकेदार डांस किया। विराट कोहली ने अपने डांस मूव्स से किंग खान को कड़ी टक्कर दी, जिससे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। जब दोनों स्टेज पर एक साथ परफॉर्म कर रहे थे, तब पूरे स्टेडियम में शोर अपने चरम पर था।

उद्घाटन समारोह की शुरुआत शाहरुख खान की प्रभावशाली स्पीच से हुई। उन्होंने अपने खास अंदाज में फैंस का अभिवादन किया और आईपीएल के इस नए सीजन को लेकर उत्साह बढ़ाया। इसके बाद एक के बाद एक कलाकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी, जिससे पूरे स्टेडियम का माहौल संगीत और ऊर्जा से भर गया।

सभी कलाकारों की प्रस्तुतियों के बाद, शाहरुख खान ने स्टेज पर क्रिकेट का तड़का लगाते हुए आरसीबी के विराट कोहली और केकेआर के रिंकू सिंह को बुलाया। पहले उन्होंने रिंकू सिंह के साथ डांस किया और फिर विराट कोहली को अपने सुपरहिट गाने पर परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया। विराट ने अपनी एनर्जी और शानदार मूव्स से सभी को चौंका दिया, जिससे फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया। इस यादगार उद्घाटन समारोह ने आईपीएल 2025 की जबरदस्त शुरुआत की और अब दर्शक पूरे टूर्नामेंट में ऐसे ही रोमांचक पलों का इंतजार कर रहे हैं।

King Khan 🤝 King Kohli

When two kings meet, the stage is bound to be set on fire 😍#TATAIPL 2025 opening ceremony graced with Bollywood and Cricket Royalty 🔥

