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प्यार में मिला धोखा, तो क्रिकेटर ने लीक कर दिया वाइफ का सीक्रेट वीडियो! क्रिकेट जगत में मचा बवाल

Sanath Jayasuriya Controversy: श्रीलंका के दिग्गज ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या ने तीन शादी रचाई, जिसको लेकर वह अक्सर विवादों में रहे. हालांकि उनकी एक भी शादी ज्यादा समय तक नहीं चली. इस दौरान वह बड़े विवाद में फंस गए, जिसमें उन पर एक्स-वाइफ का सीक्रेट वीडियो लीक करने का आरोप लगा. जानें पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 30, 2026 5:20:47 PM IST

श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या और उनकी एक्स-वाइफ मलिका सिरिसेना.
श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या और उनकी एक्स-वाइफ मलिका सिरिसेना.


Sanath Jayasuriya Controversy: श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर सनथ जयसूर्या आज (30 जून) अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने अपने 22 साल के करियर में कई बड़े मुकाम हासिल किए. इस दौरान उन्होंने श्रीलंका को कई मुकाबले जिताए. खासकर साल 1996 में श्रीलंका को विश्व कप जिताने में सनथ जयसूर्या का अहम योगदान रहा था. सनथ जयसूर्या को 1990 के दशक में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता था, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी की शुरुआत की.

सनथ जयसूर्या की कई बड़ी पारियां आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में बसी हुई है. हालांकि क्रिकेट के मैदान की उपलब्धियों के अलावा वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहे. इसमें एक ऐसा विवाद शामिल रहा, जिससे उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा.

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जयसूर्या ने लीक किया वाइफ का सीक्रेट वीडियो!

दरअसल, सनथ जयसूर्या ने 3 शादियां रचाईं, लेकिन कोई भी शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई. उन्होंने पहली शादी साल 1998 में एयर श्रीलंका की ग्राउंड होस्टेस सुमुदु करुणानायक से की, जो एक साल के अंदर ही टूट गई थी. इसके बाद जयसूर्या ने साल 2000 में एयर होस्टेस संद्रा डिसिल्वा से दूसरी शादी रचाई, जिससे उनके तीन बच्चे भी है. फिर सनथ जयसूर्या का एक्ट्रेस मलिका सिरिसेना के साथ अफेयर शुरू हुआ.

सनथ जयसूर्या ने मलिका सिरिसेना के लिए अपनी दूसरी वाइफ संद्रा डिसिल्वा को भी तलाक दे दिया. उन्होंने साल 2012 में मलिका सिरिसेना के साथ एक मंदिर में सीक्रेट गुपचुप तरीके से शादी कर ली. फिर कुछ समय बाद मलिका सिरिसेना ने सनथ जयसूर्या को छोड़कर एक बिजनेसमैन से शादी कर ली. इस धोखे से गुस्से में आकर सनथ जयसूर्या ने अपनी ही एक्स-वाइफ मलिका सिरिसेना का आपत्तिजनक वीडियो टेप लीक करवा दिया था.

ये भी पढ़ें: Birthday Special: कभी छीनी चैंपियंस ट्रॉफी, कभी कूटे 340 रन… भारत के खिलाफ जयसूर्या की 5 विध्वसंक पारी

बदला लेने के लिए किया ऐसा

सनथ जयसूर्या की एक्स-वाइफ मलिका सिरिसेना का कथित वीडियो साल 2017 में व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो गया था. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मलिका सिरिसेना ने जयसूर्या के खिलाफ वीडियो लीक करने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज कराई थी। हालांकि, जयसूर्या ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था. मलिका सिरिसेना का कहना था कि जयसूर्या ने उनसे बदला लेने के लिए ऐसा किया था. इस विवाद की वजह से सनथ जयसूर्या की छवि काफी खराब हुई थी.

सनथ जयसूर्या का करियर

श्रीलंका के दिग्गज ऑलराउंडर सनथ जयसूर्या ने अपने करियर में 110 टेस्ट मैच खेले. इसमें उन्होंने 40.07 की औसत से 6,973 रन बनाए, जिसमें 14 शतक शामिल रहे. साथ ही 98 विकेट भी चटकाए. इसके अलावा वनडे में जयसूर्या ने 445 मुकाबले खेले, जिनमें 28 शतक की मदद से 13,430 रन बनाए. साथ ही वनडे में गेंद से 323 विकेट भी हासिल किए. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 31 मुकाबले खेले, जिसमें 629 रन बनाए और 19 विकेट चटकाए.

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