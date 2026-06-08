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जब क्रिकेट के भगवान के करियर पर लगा दाग, टेस्ट से बैन हो गए थे सचिन तेंदुलकर, जानिए पूरा मामला

Sachin Tendulkar Ball Tampering: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को दुनिया के महान बल्लेबाजों में गिना जाता है. वह क्रिकेट के मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से दुश्मन टीम के पसीने छुड़ा देते थे. हालांकि एक समय ऐसा भी आया, जब उन्हें एक विवाद में बैन का सामना करना पड़ा था. जानिए पूरा मामला...

By: Ankush Upadhayay | Published: June 8, 2026 4:29:03 PM IST

जब बॉल टेंपरिंग विवाद में सचिन तेंदुलकर हुए थे बैन!
जब बॉल टेंपरिंग विवाद में सचिन तेंदुलकर हुए थे बैन!


Sachin Tendulkar Ball Tampering: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है. उन्होंने कई सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर राज किया. सचिन तेंदुलकर को दुनिया के सबसे ईमानदार खिलाड़ियों में गिना जाता है, जो मैदान पर कभी चीटिंग या गलत काम करते नहीं देखे गए. हालांकि एक बार ऐसा हुआ था, जब सचिन तेंदुलकर पर उनके करियर में सबसे बड़ा आरोप लगा था. इसके चलते सचिन तेंदुलकर को बैन भी कर दिया गया था. इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ था. भारतीय क्रिकेट फैंस इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे. जानें क्या था पूरा मामला…

सचिन पर लगा था बॉल टेंपरिंग का आरोप

दरअसल, भारत के महान बल्लेबाज पर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) पर साल 2001 में बॉल टेंपरिंग का आरोप लगा था. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पोर्ट एलिजाबेथ में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था. इस मैच के तीसरे दिन सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी करने आए. सचिन तेंदुलकर की गेंद अन्य गेंदबाजों की तुलना में ज्यादा टर्न कर रही थी, जिसे देखने के सभी हैरान थे. जब कैमरामैन ने सचिन तेंदुलकर के हाथों पर फोकस किया, तो दिखा कि वह गेंद की सीम को अंगूठे से साफ कर रहे थे.

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उस फुटेज के देखने के बाद मैच रेफरी माइक डेनिस को लगा कि सचिन तेंदुलकर गेंद से छेड़छाड़ कर रहे हैं. मैच रेफरी ने इसे नियमों का उल्लंघन माना. इसके चलते सचिन तेंदुलकर पर मैच फीस की 70 फीसदी जुर्माना और एक टेस्ट मैच में बैन लगा दिया. हालांकि सचिन तेंदुलकर का कहना है कि गेंद की सीम पर मिट्टी लगी थी, जिसे वह सिर्फ साफ कर रहे थे.

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सड़कों पर उतर गए थे फैंस

जैसे ही सचिन तेंदुलकर पर बैन लगाने की खबर सामने आई, तो भारतीय क्रिकेट फैंस भड़क गए. फैंस सड़कों पर उतर आए और मैच रेफरी माइक डेनिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, इस मुद्दे को संसद में भी उठाया. उधर जांच में पता सचिन तेंदुलकर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला. ICC ने साफ किया कि सचिन तेंदुलकर बॉल टेंपरिंग के दोषी नहीं हैं. हालांकि उनकी गलती यह थी कि उन्होंने गेंद को साफ करने से पहले अंपायर से अनुमति नहीं ली थी. इसके बाद सचिन तेंदुलकर के पर लगा बैन भी हटा लिया गया.

क्या होती है बॉल टेंपरिंग?

क्रिकेट में बॉल टेंपरिंग के कई मामले सामने आ चुके हैं. बता दें कि क्रिकेट की गेंद एक तरफ से चमकदार और दूसरी ओर से खुरदुरी होती है. गेंदबाज अपने पसीने या उंगलियों से गेंद की ओर तरफ से चमकाते हैं, तो कि वैलिड माना जाता है. हालांकि जब कोई खिलाड़ी अवैध तरीके से गेंद की दूसरी तरफ ज्यादा खुरदुरा करने की कोशिश करता है, तो उसे बॉल टेंपरिंग माना जाता है.

Tags: sachin tendulkar
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