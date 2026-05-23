जब ऋषभ पंत ने विकेटकीपर के सिर पर मारा बल्ला, जमीन पर गिर पड़े थे दिनेश कार्तिक, देखें वीडियो

Rishabh Pant Hits Dinesh Karthik: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अक्सर खिलाड़ियों के बीच विवाद देखने को मिलता है. आईपीएल मैचों में कई बार खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली है. इतना ही नहीं, एक बार तो हरभजन सिंह ने श्रीसंत को थप्पड़ भी मार दिया था. इस थप्पड़ कांड के बारे में बहुत से आईपीएल फैंस को जानकारी होगी, लेकिन शायद भी आपको पता हो कि एक बार ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने दिनेश कार्तिक को बैट से मार दिया है.

दरअसल, आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच मैच खेला जा रहा है. यह मुकाबला यूएई के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स को करारी हार का सामना करना पड़ा था. दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 127 रन ही बना पाई थी, जिसे केकेआर ने आसानी से चेज कर लिया था.

पंत ने दिनेश कार्तिक को मारा बैट!

दिल्ली बनाम केकेआर के इस मैच में दोनों टीमों के बीच गरमागरमी का माहौल दिखाई दिया. दरअसल, मैच के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का केकेआर के तेज गेंदबाज टीम साउदी से विवाद हो गया. दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी. इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की पारी के दौरान ही ऋषभ पंत ने केकेआर के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के सिर पर बैट मार दिया था. दरअसल, दिल्ली की पारी के दौरान 17वें ओवर में ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे.

बाएं हाथ के बल्लेबाज पंत के सामने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी कर रहे थे. वरुण की गेंद पर ऋषभ पंत ने रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिस कर गए. इसके बाद पंत ने देखा कि गेंद उनके पिछले पैर से लगकर स्टंप्स पर लगने जा रही है. ऐसे में पंत ने बल्ले से अपना विकेट बचाने की कोशिश की. इसी दौरान पंत ने दिनेश कार्तिक के सिर पर बैट मार दिया. नीचे देखें वीडियो…

Remember, when Rishabh Pant tried to save himself from hit wicket and ended up hitting Dinesh Karthik’s helmet instead 😭 This was Peak IPL chaos 😂🔥 pic.twitter.com/9wtZEcQHu7 — ` (@OxygenKohlii18) May 22, 2026







जमीन पर गिर पड़े दिनेश कार्तिक

ऋषभ पंत ने अपना विकेट बचाने के लिए बल्ले से गेंद को रोकना चाहा. उसी दौरान विकेट के पीछे खड़े दिनेश कार्तिक गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. पंत का बल्ला दिनेश कार्तिक के हेलमेट पर लगा, जिससे दिनेश कार्तिक नीचे गिर गए. गनीमत रही कि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, जिससे उन्हें गंभीर चोट नहीं आई. अगर दिनेश कार्तिक ने हेलमेट नहीं पहना होता, तो उन्हें गंभीर चोट लग सकती थी. हालांकि पंत ने जानबूझकर कार्तिक को बैट नहीं मारा था, जिसके चलते दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं हुआ. ऋषभ पंत ने मैदान पर ही दिनेश कार्तिक से माफी मांग ली थी.