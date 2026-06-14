जब क्रिकेटर ने नीलाम की अपनी लग्जरी कार, इस देश के पीड़ितों के बने मसीहा, कहानी जान करेंगे सलाम!

Rashid Khan Luxury Car Auction: क्रिकेट को जेंटलमैन (Gentleman) का खेल कहा जाता है. इस खेल के खिलाड़ी अक्सर अपने शांत स्वभाव और व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. खासकर अफगानिस्तान के क्रिकेटर अपने भाईचारे के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं. साल 2020 में अफगानिस्तान के सुपरस्टार क्रिकेटर राशिद खान ने इसी तरह की मिसाल पेश की थी. दरअसल, राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया में लगी आग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपनी लग्जरी कार को नीलाम कर दिया था.

उस साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में भीषण आग लग गई थी, जिसे बुशफायर भी कहा जाता है. इस भीषण आग की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए थे. इन परिवारों की मदद करने के लिए अफगान क्रिकेटर राशिद खान ने अपनी लग्जरी कार मित्सुबिशी आउटलैंडर ( Mitsubishi Outlander) को नीलाम कर दिया था.

राशिद खान ने क्यों नीलाम कर दी कार?

साल 2019-2020 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग (Bushfire) की वजह से भारी नुकसान हुआ था. इसमें करोड़ों वन्यजीवों और भारी जान-माल का क्षति हुई थी. उस दौरान राशिद खान (Rashid Khan) ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी20 लीग बिग बैश लीग (BBL) में एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) के लिए खेल रहे थे. आग से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए चैरिटी अभियान चलाया गया था. राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए अपनी महंगी हाइब्रिड कार को मित्सुबिशी आउटलैंडर ऑक्शन (नीलामी) में रख दिया था. इस ऑक्शन ने मिली धनराशि को आग से पीड़ित परिवारों की मदद के लिए फंड में दान कर दिया.

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राशिद खान की कार कीमत

राशिद खान ने ऑस्ट्रेलिया में आग से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए अपनी लग्जरी कार मित्सुबिशी आउटलैंडर को नीलाम किया था. मित्सुबिशी आउटलैंडर एक पीएचईवी एक इलेक्ट्रिक कार है, जिसकी कीमत आज के समय में 40,335 डॉलर यानी करीब 38.36 लाख रुपये के आसपास है. अपनी कार को नीलाम करने के बाद राशिद खान की इंटरनेट पर खूब चर्चा हुई थी. दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने उनकी जमकर तारीफ हुई थी.

राशिद खान का करियर

अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान को दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में गिना जाता है. राशिद खान मॉडर्न टी20 के सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 115 मैच खेले हैं, जिसमें 193 विकेट चटकाए हैं. राशिद खान ने वनडे में 118 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 110 पारियों में 211 विकेट हासिल किए हैं. फिलहाल राशिद खान भारत के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं.