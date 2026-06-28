जब MS धोनी बने सिंगर! ओसामा बिन लादेन के लिए गाया ऐसा गाना, सुनकर छूट जाएगी हंसी

MS Dhoni Funny Moment: महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने साल 2007 का टी20 वर्ल्ड कप और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता था. क्रिकेट के मैदान पर एमएस धोनी सबसे ज्यादा शांत रहते थे. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार एमएस धोनी (MS Dhoni) को दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी ओसामा बिन लादेन के लिए गाना गाया था. दरअसल, यह 16 साल पुराना किस्सा है. उस साल सहारा स्पोर्ट्स अवार्ड्स (Sahara Sports Awards) के मंच पर एमएस धोनी को एक गेम के तहत ओसामा बिन लादेन की तस्वीर देखकर गाना गाने के लिए कहा गया था. जानिए धोनी ने किस गेम के तहत क्या गाना गाया था…

धोनी को क्यों गाना पड़ा गाना?

इस अवॉर्ड शो की एंकरिंग बॉलीवुड के फेमस एक्टर आयुष्मान खुराना कर रहे थे. उन्होंने स्पोर्ट्स और म्यूजिक को जोड़ने के लिए फैंस के बीच एक छोटा सा गेम खेला. उस दौरान शो में सचिन तेंदुलकर से लेकर एमएस धोनी, वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी मौजूज थे. आयुष्मान खुराना सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के पास गए, तो सचिन ने मजाकिया अंदाज में अपने पीछे वाली लाइन में बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट बैठे हैं.

फिर आयुष्मान खुराना उस लाइन में कुछ क्यू कार्ड लेकर एमएस धोनी के पास पहुंचे. गेम के नियमों के अनुसार, कार्ड पर बनी तस्वीर को देखकर धोनी को कोई गाना गाना था. धोनी ने जो कार्ड चुना, उस पर आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर बनी हुई थी.

धोनी ने गाया ये खूबसूरत गाना

ओसामा बिन लादेन की फोटो देखने के बाद एमएस धोनी के पास में बैठे हरभजन सिंह और अनुराग ठाकुर अपनी हंसी नहीं रोक पाए. हरभजन सिंह ने हंसते हुए धोनी को पकड़ लिया और मजे लेते हुए कहा, ‘डर लग रहा है.’ इसके बाद धोनी के पीछे बैठे वीरेंद्र सहवाग ने भी धोनी की टांग खींचनी शुरू कर दी. इस दौरान एमएस धोनी भी थोड़े कंफ्यूजन में पड़ गए. फिर आयुष्मान खुराना ने पूछा कि आपके जेहन में कौन सा गाना आ रहा है, तो धोनी मुस्कुराते हुए बोले, ‘अभी तो कुछ नहीं आ रहा है.’

इस पर वीरेंद्र सहवाग ने पीछे से कुछ कहा, जिसके बाद आयुष्मान उनके पास पहुंचे. फिर सहवाह ने कहा, ‘धोनी की तरफ से है तेरे मस्त मस्त दो नैन.’ यह सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं. इसके बाद आयुष्मान फिर धोनी के पास गए और कहा कि ओसामा बिन लादेन की आंखों पर पहली बार किसी ने यह बोला होगा. वह धोनी से गाने के लिए कहते हैं. इसके बाद एमएस धोनी ने गाया, ‘तेरे मस्त-मस्त दो नैन, बुश का चुरा गए चैन.’ यह सुनने के बाद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे.