IPL में गरमा गर्मी, जब कायरन पोलार्ड ने बीच मैदान में फेंका बैट, तेज गेंदबाज पर बुरी तरह चिल्लाए

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Kieron Pollard vs Mitchell Starc: आईपीएल मैचों के दौरान आपने कई प्लेयर्स को लड़ाई, बहस करते हुए देखा होगा. ठीक ऐसा ही एक बार साल 2014 के आईपीएल में भी हुआ था जब कायरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क के बीच लड़ाई देखने को मिली थी. कायरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क के बीच हुई तीखी नोकझोंक आज भी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है. जब भी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के बीच तनावपूर्ण माहौल या मैदान पर गरमागरम बहस की बात होती है.
साल 2014 की यह घटना अवश्य याद की जाती है. मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में यह विवाद सामने आया था. उस समय मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान विराट कोहली के हाथों में थी. मुंबई की पारी के 17वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने कायरन पोलार्ड को एक तेज बाउंसर फेंकी. पोलार्ड इस गेंद पर शॉट खेलने में असफल रहे, जिसके बाद स्टार्क ने उन्हें कुछ कहा. शुरुआत में पोलार्ड ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन अगले ही पल मामला गंभीर रूप ले बैठा.
जब गुस्से में पोलार्ड ने बल्ला फेंका
अगली गेंद से पहले पोलार्ड ने स्टार्क को रुकने का संकेत दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने अपना रन-अप जारी रखा और गेंद फेंक दी. इससे नाराज होकर पोलार्ड ने अपना बल्ला स्टार्क की दिशा में उछाल दिया. हालांकि बल्ला उनके हाथ से फिसल गया और पिच के किनारे जा गिरा. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस हुई और मैदान का वातावरण पूरी तरह गर्म हो गया. बाद में स्टार्क ने पोलार्ड को रन आउट किया और उन्हें देखकर प्रतिक्रिया भी दी. मैच के बाद इंडियन प्रीमियर लीग की आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया. पोलार्ड के मैच शुल्क का 75 प्रतिशत और स्टार्क के मैच शुल्क का 50 प्रतिशत काटा गया.
रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत
इसी मुकाबले में धीमी ओवर गति के कारण रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी आर्थिक दंड लगाया गया था. हालांकि मैदान पर मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन शानदार रहा और टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 19 रन से पराजित किया. रोहित शर्मा ने नाबाद 59 रन की कप्तानी पारी खेली और टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाई. यह मुकाबला केवल मुंबई इंडियंस की जीत के लिए ही नहीं, बल्कि कायरन पोलार्ड और मिचेल स्टार्क के बीच हुए ऐतिहासिक विवाद के कारण भी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा.