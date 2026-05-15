1 मैच 7 कैच… जब क्रिकेटर ने बिना चौके छक्कों के जिता दिया मैच, बिना बैटिंग-बॉलिंग किए मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

क्रिकेट में ज्यादातर लोग चौकों, छक्कों और विकेटों की बात करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक खिलाड़ी ने सिर्फ कैच पकड़कर ही इतिहास बना दिया था? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने एक मैच में सात शानदार कैच पकड़े थे. उनके इस अद्भुत प्रदर्शन के कारण उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. यह घटना आज भी क्रिकेट फैंस के लिए बहुत खास मानी जाती है. जोंटी रोड्स को दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर माना जाता है.

वे मैदान पर इतनी तेजी से दौड़ते थे कि बल्लेबाजों को रन लेना मुश्किल हो जाता था. उनकी नजर बहुत तेज थी और वे कठिन से कठिन कैच भी आसानी से पकड़ लेते थे. इसी वजह से दुनिया भर के खिलाड़ी उनसे प्रेरणा लेते हैं. साल 1993 में एक फर्स्ट क्लास मैच में जोंटी रोड्स ने अकेले सात बल्लेबाजों के कैच पकड़े. आमतौर पर एक मैच में किसी खिलाड़ी के लिए दो या तीन कैच पकड़ना भी बड़ी बात होती है, लेकिन जोंटी रोड्स ने सात कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया. हर कैच ने उनकी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और विरोधी टीम पर दबाव बढ़ा दिया.

जोंटी रोड्स क्यों थे इतने खास?

उनके इस शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवॉर्ड दिया गया. यह बहुत खास बात थी, क्योंकि अधिकतर यह सम्मान बल्लेबाजों या गेंदबाजों को मिलता है. जोंटी रोड्स ने दिखा दिया कि अच्छी फील्डिंग भी मैच जिताने में बहुत महत्वपूर्ण होती है. जोंटी रोड्स हमेशा पूरी ऊर्जा के साथ खेलते थे. वे हर गेंद पर ध्यान देते थे और कभी हार नहीं मानते थे. उनकी फिटनेस भी शानदार थी, जिससे वे तेजी से दौड़कर गेंद को रोक लेते थे.

आज भी याद किया जाता है यह रिकॉर्ड

आज भी जब दुनिया के सबसे अच्छे फील्डरों की बात होती है, तो जोंटी रोड्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है. उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट में केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि शानदार फील्डिंग भी इतिहास बना सकता है. जोंटी कुछ समय पहले आईपीएल में कोच की भूमिका भी निभा रहे थे, लेकिन वह आईपीएल से बाहर हैं.