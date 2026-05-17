Phil Salt की वापसी पर सस्पेंस खत्म? जानिए कब भारत लौट रहा है RCB का ये मैच विनर

मैदान पर फील्डिंग के दौरान लगी उस गहरी चोट को करीब एक महीना बीत चुका है, लेकिन आज भी हर आरसीबी (RCB) फैन की जुबान पर एक ही सवाल है, फिल साल्ट आखिर कब लौटेंगे? आज, 17 मई धर्मशाला में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला पंजाब किंग्स से है और इस बीच इंग्लैंड के इस धाकड़ ओपनर की फिटनेस सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले विषयों में से एक बन चुकी है. आइए जानते हैं फिल साल्ट की इंजरी को लेकर अब तक का क्या अपडेट है और आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में उनके खेलने की कितनी उम्मीद है.

पंजाब के खिलाफ मैच से बाहर, अभी भी यूके में हैं साल्ट

फिल साल्ट अभी तक भारत नहीं लौटे हैं और आज पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ होने वाले मैच से भी बाहर हैं. 16 मई को जानकारी थी कि साल्ट लीग स्टेज के बाकी बचे मैचों में नजर नहीं आएंगे. वह अभी भी ब्रिटेन (UK) में ही हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि प्लेऑफ के मुकाबलों के लिए वह वापसी कर सकते हैं.

वैसे आज का मैच आरसीबी के लिए एक और वजह से भी मुश्किल होने वाला है. टीम के नियमित कप्तान रजत पाटीदार कनकशन (सिर में चोट/चक्कर) की वजह से आज नहीं खेल रहे हैं. धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और पाटीदार की गैरमौजूदगी में आज जितेश शर्मा टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं.

कैसे लगी थी फिल साल्ट को चोट?

आरसीबी की प्लेइंग इलेवन से फिल साल्ट का बाहर होना 18 अप्रैल को चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेले गए मैच से शुरू हुआ था. क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की पारी के छठे ओवर में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाते समय साल्ट के बाएं हाथ की उंगली में गंभीर चोट लग गई थी.

शुरुआत में आरसीबी मैनेजमेंट ने चोट को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की थी, लेकिन मामला तब गंभीर लगा जब साल्ट को मेडिकल स्कैन के लिए वापस इंग्लैंड जाना पड़ा. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) उनकी चोट को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और पूरी तसल्ली होने के बाद ही उन्हें खेलने की हरी झंडी देना चाहता था.

चोटिल होने से पहले साल्ट कमाल की फॉर्म में थे. टूर्नामेंट के शुरुआती हाफ में खेलीं 6 पारियों में उन्होंने 33.67 के औसत और 168.33 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 202 रन कूटे थे. पावरप्ले में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी दूसरे छोर पर मौजूद विराट कोहली से दबाव पूरी तरह हटा देती थी. ऐसे में बीच टूर्नामेंट में उनका बाहर होना आरसीबी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ.