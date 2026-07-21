Home > क्रिकेट > जब काली चुनरिया पहन गंभीर बने ‘किन्नर’! लाल बिंदी वाले लुक में इंटरनेट पर छाए, फैंस को भी नहीं हुआ यकीन

जब काली चुनरिया पहन गंभीर बने ‘किन्नर’! लाल बिंदी वाले लुक में इंटरनेट पर छाए, फैंस को भी नहीं हुआ यकीन

Gautam Gambhir Transgender Look: गौतम गंभीर ने कई मौकों पर समाज में किन्नरों को सम्मान दिलाने के लिए आवाज उठाई है. उन्होंने एक बार रक्षाबंधन के मौके पर किन्नरों से राखी बंधवाई थी. इतना ही नहीं, एक बार तो वे खुद किन्नर के वेश में नजर आए थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 21, 2026 5:10:57 PM IST

जब गौतम गंभीर ने किन्नर का गेटअप लिया.
जब गौतम गंभीर ने किन्नर का गेटअप लिया.


Gautam Gambhir Transgender Look: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ गौतम गंभीर की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिसमें वह बिल्कुल शांत और सीरियस दिखाई देते हैं. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि एक बार गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने थर्ड जेंडर यानी किन्नर की वेशभूषा में भी नजर आए थे. उन्होंने माथे पर लाल बिंदी लगाई थी और सिर पर काला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, जिसमें उन्हें कोई भी पहचान नहीं पा रहा था. उनका यह रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो सभी उनकी तारीफ करने लगे. जानें क्यों किन्नर बने थे गौतम गंभीर…

गौतम गंभीर क्यों बने किन्नर?

दरअसल, यह वाकया साल 2018 का है. दिल्ली के साकेत में ‘हिजड़ा हब्बा’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो भेदभाव के शिकार हो रहे किन्नर समाज के प्रति समर्थन जताने को लेकर आयोजित किया गया था. इस आयोजन में गौतम गंभीर भी पहुंचे थे. जब गंभीर कार्यक्रम में पहुंचे, तो किन्नरों ने उन्हें अपनी तरह तैयार करने में मदद की. उन्होंने किन्नरों की तरह वेशभूषा धारण की. उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थीं, जिसमें वह काला दुपट्टा ओढ़े और लाल बिंदी लगाए दिखाई दे रहे हैं. गंभीर का मानना है कि किन्नरों को भी समाज में सम्मान मिलना चाहिए.

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पहले भी जता चुके समर्थन

गौतम गंभीर ने इससे पहले भी कई बार किन्नरों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है. कुछ साल पहले उन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर किन्नरों से राखी बंधवाई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की गई थी. हालांकि मौजूदा समय में गौतम गंभीर की आलोचना की जा रही है.

क्यों हो रही गंभीर की आलोचना?

इन दिनों टीम इंडिया (Team India) के हेड कोच गौतम गंभीर की जमकर आलोचना की जा रही है. दरअसल, गंभीर के मार्गदर्शन वाली टीम इंडिया बुरे दौर से गुजर रही है. पहले भारत को आयरलैंड दौरे पर 0-2 से क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी. इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर टी20 सीरीज में 0-4 से व्हाइटवॉश हुए और फिर वनडे सीरीज भी 1-2 से गंवा दिया. इस दौरान फैंस ने टीम इंडिया के सिलेक्शन और रणनीतियों पर सवाल उठाए.

Tags: Gautam Gambhir
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