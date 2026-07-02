Video: ‘माही… I Love You’! जब महिला फैन ने धोनी को पकड़कर किया KISS, गले से लिपटी रही

Dhoni Kissed By Fan: भारत में स्टार क्रिकेटर्स को किसी बड़े सेलिब्रिटीज की तरह सम्मान और प्यार दिया जाता है. हालांकि कभी-कभी यही पॉपुलैरिटी स्टार क्रिकेटर्स के लिए परेशानी बन जाती है. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ है. एमएस धोनी की फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हैं. ऐसे में जब भी एमएस धोनी बाहर निकलते हैं, तो उनसे मिलने और देखने के लिए फैंस बेताब हो जाते हैं. इसी के चलते एक बार एमएस धोनी के साथ ऐसा वाकया हो गया था, जिससे वह शर्म से पानी-पानी हो गए थे. दरअसल, एक महिला ने सभी के सामने एमएस धोनी को पकड़कर किस कर दिया था.

महिला ने धोनी को पकड़कर किया KISS!

यह घटना साल 2007 की है, जब एमएस धोनी (MS Dhoni) कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान से प्रैक्टिस करके निकल रहे थे. वह जैसे ही टीम बस की ओर बढ़ते हैं, उसी दौरान एक महिला फैन भागते हुए सिक्योरिटी तोड़कर एमएस धोनी के पास पहुंच जाती है. वह तुरंत धोनी को पकड़कर कसके गले लगा लेती है. इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो सिक्योरिटी गार्ड के अलग करने से पहले महिला फैन ने धोनी को किस भी कर लिया था. यह देखकर धोनी समेत वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

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कौन है धोनी को किस करने वाली महिला?

एमएस धोनी को किस करने वाली महिला फैन का नाम हसीना नसरीन (शिउली) बताया जाता है, जो मुर्शिदाबाद के बहरामपुर के रहने वाली हैं. वह अपनी दोस्त के साथ एमएस धोनी से मिलने के लिए पिछले कई दिनों से वहां पर डेरा जमाई हुई थीं. साथ ही अपने साथ पोस्टर भी लेकर आई थीं, जिस पर ‘आई लव यू धोनी’ लिखा हुआ था.

एमएस धोनी की हुई शादी

बता दें कि पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी ने साल 2010 में अपनी बचपन की दोस्त साक्षी रावत से शादी रचाई. धोनी और साक्षी की एक बेटी भी है, जिसका नाम जीवा धोनी है. इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद एमएस धोनी अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.