Home > खेल > जब बीच मैदान में गेंदबाज ने फेंकी बॉल, सीधे गौरैया से टकराई, मौके पर मौत, 90 साल से रखी गई है संरक्षित

जब बीच मैदान में गेंदबाज ने फेंकी बॉल, सीधे गौरैया से टकराई, मौके पर मौत, 90 साल से रखी गई है संरक्षित

When Cricket Ball hits Sparrow in Match: 1936 में लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट का एक बेहद अनोखा वाकया हुआ था, जिसे लोग आज भी नहीं भूले हैं. इस घटना के बाद एक मरी हुई गौरैया और उस बॉल को सुरक्षित कर लिया गया. कई दशक बाद भी यह किस्सा लॉर्ड्स के इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में गिना जाता है.

By: Satyam Sengar | Last Updated: September 24, 2026 12:59:33 AM IST

जब गेंद सीधे गौरेया को जाकर लगी.
जब गेंद सीधे गौरेया को जाकर लगी.


When Cricket Ball hits Sparrow in Match: क्रिकेट में आपने चौके, छक्के, विकेट और शानदार कैच तो खूब देखे होंगे, लेकिन 1936 में लॉर्ड्स के मैदान पर जो हुआ, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था. एक क्रिकेट बॉल ने कथित तौर पर हवा में उड़ रही गौरैया पक्षी (Sparrow) को टक्कर मार दी. इस अजीब घटना की याद आज भी लॉर्ड्स के इतिहास में दर्ज है.

यह मामला 3 जुलाई 1936 का है. उस दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के बीच मुकाबला खेला जा रहा था. कैम्ब्रिज के लिए भारतीय गेंदबाज जहांगीर खान गेंदबाजी कर रहे थे, जबकि एमसीसी की ओर से टॉम पियर्स बल्लेबाजी कर रहे थे. जहांगीर ने बॉल डाली इसके कुछ ही समय बाद मैदान पर मौजूद लोगों ने कुछ अजीब देखा. शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ. जब खिलाड़ियों ने ध्यान से देखा तो स्टंप्स के पास एक मरी हुई गौरैया मिली. माना गया कि बॉल बल्लेबाज तक पहुंचने से पहले हवा में उड़ रही गौरैया से टकराई थी. टक्कर इतनी तेज थी कि पक्षी की मौके पर ही मौत हो गई.

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बॉल और गौरैया को कर दिया गया सुरक्षित
इस घटना को और खास बनाने वाली बात यह थी कि बाद में उस गौरैया को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया. गौरैया को टैक्सीडर्मी के जरिए संरक्षित किया गया और उसे उसी क्रिकेट बॉल के साथ रखा गया, जिसके उससे टकराने की बात कही गई थी. इस तरह एक साधारण मैच की अजीब घटना क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन गई.

कई दशक बाद भी नहीं भूली गई कहानी
समय बीतने के साथ यह गौरैया और बॉल लॉर्ड्स से जुड़ी यादगार चीजों में शामिल हो गईं. कई साल बाद संरक्षण विशेषज्ञों ने इस पक्षी की जांच की और पाया कि यह एक युवा नर गौरैया थी. उसकी हालत सुधारने के लिए संरक्षण का काम भी किया गया. क्रिकेट में जहां रिकॉर्ड और बड़े मुकाबले सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, वहीं यह घटना याद दिलाती है कि मैदान पर कभी-कभी ऐसी चीजें भी हो जाती हैं, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता.

Tags: Cricket Match Incident
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