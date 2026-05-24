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जब मार्कस स्टॉयनिस से भिड़ गए अर्जुन तेंदुलकर, मैदान पर दिखाए तेवर, नहीं देखा होगा उनका ऐसा अंदाज!

Arjun Tendulkar vs Marcus Stoinis: अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जायंट्स से पहले लंबे समय तक मुंबई इंडियंस की स्क्वाड का हिस्सा थे. हालांकि मुंबई की टीम में अर्जुन तेंदुलकर को काफी कम मौके मिले. एक बार वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच खेलने के उतरे थे, जिसमें अर्जुन ने अपना एग्रेसिव अवतार दिखाया था.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 24, 2026 2:30:10 PM IST

अर्जुन तेंदुलकर VS मार्कस स्टॉयनिस.
अर्जुन तेंदुलकर VS मार्कस स्टॉयनिस.


Arjun Tendulkar vs Marcus Stoinis: भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर खूब सुर्खियों में हैं. आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के आखिरी मैच में अर्जुन तेंदुलकर को खेलने का मौका मिला. इस मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद से ही अर्जुन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. ऐसे में आज हम आपको अर्जुन तेंदुलकर के उस किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने आईपीएल में अपना एग्रेसिव अवतार दिखाया है.

दरअसल, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) कई सालों तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा थे. हालांकि उनका सिर्फ कुछ ही मैच खेलने का मौका मिला. आईपीएल 2024 में अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस की ओर से लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच खेलने के लिए उतरे थे. इस मैच में एक ऐसा पल आया, जब वह ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज मार्कस स्टॉयनिस से भिड़ गए थे.

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स्टॉयनिस से क्यों भिड़े थे अर्जुन तेंदुलकर?

यह घटना लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी के दौरान हुई. लखनऊ की ओर से मार्कस स्टॉयनिस और केएल राहुल मैदान पर मौजूद थे. अर्जुन तेंदुलकर ने अपने पहले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की. अर्जुन ने अपने पहले ओवर में स्टॉयनिस को 4 लगातार डॉट गेंद डालीं, जिसमें एक रिव्यू भी लिया गया. हालांकि मार्कस स्टॉयनिस नॉटआउट ही रहे.

फिर ओवर की आखिरी गेंद पर मार्कस स्टॉयनिस (Marcus Stoinis) ने डिफेंसिव शॉट खेला, जिससे गेंद सीधा अर्जुन तेंदुलकर के पास चली गई. अर्जुन तेंदुलकर ने फुर्ती से गेंद उठाया और स्टंप्स की ओर फेंकने का दिखावा करते हुए एग्रेशन दिखाया. यह देखकर ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज स्टॉयनिस भी पीछे नहीं हटे. वह भी हंसते हुए अर्जुन तेंदुलकर की ओर थोड़ा बढ़े. दोनों खिलाड़ियों ने एक-दूसरे को घूरा.

अर्जुन तेंदुलकर का प्रदर्शन

उस मैच में अर्जुन तेंदुलकर ने शुरुआती 2 ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की. हालांकि फिर तीसरे ओवर की 2 गेंदों पर छक्का खा लिया. इसके बाद उनके पैरों में थोड़ी समस्या दिखाई दी, जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए.

LSG की टीम का हिस्सा बने अर्जुन

अर्जुन तेंदुलकर कई सालों तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा रहे, लेकिन उनके खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिले. वह मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ 5 ही मैच खेल पाए. इसके बाद आईपीएल 2026 में ट्रेड के जरिए अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा बन गए. लखनऊ के लिए पहले सीजन में अर्जुन को सिर्फ ही एक ही मैच खेलने का मौका मिला. उन्होंने पंजाब किंग्स के खिलाफ सीजन का पहला मैच खेला, जिसमें 4 ओवर में 36 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल किया.

Tags: Arjun TendulkarIPL 2026
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