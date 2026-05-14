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Akshay Kumar Undertaker Fight: ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ की सबसे बड़ी मिस्ट्री हुई सॉल्व, सच जान फैंस रह जाएंगे हैरान

Akshay Kumar Action Scene: उस दौर में यह मुकाबला काफी चर्चा में रहा. बड़े-बड़े एक्शन मूव्स और रिंग स्टाइल फाइट देखकर कई लोगों को लगा कि असली अंडरटेकर ने फिल्म में काम किया है.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: May 14, 2026 3:36:10 PM IST

'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' की सबसे बड़ी मिस्ट्री हुई सॉल्व
'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' की सबसे बड़ी मिस्ट्री हुई सॉल्व


Akshay Kumar Undertaker Fight: अंडरटेकर (The Undertaker) WWE के सबसे लोकप्रिय सुपरस्टार्स में गिने जाते हैं. करीब 30 साल तक उन्होंने अलग-अलग गिमिक और दमदार स्टोरीलाइन से फैंस का मनोरंजन किया. भारत में भी उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है. इसी वजह से जब 1996 में आई खिलाड़ियों का खिलाड़ी (Khiladiyon Ka Khiladi) में उनका किरदार दिखा, तो दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिला.

अक्षय कुमार के साथ हुई यादगार फाइट

फिल्म में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और अंडरटेकर के बीच जबरदस्त फाइट सीन दिखाया गया था. उस दौर में यह मुकाबला काफी चर्चा में रहा. बड़े-बड़े एक्शन मूव्स और रिंग स्टाइल फाइट देखकर कई लोगों को लगा कि असली अंडरटेकर ने फिल्म में काम किया है. यह सीन आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित रेसलिंग फाइट सीक्वेंस में गिना जाता है.

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असली अंडरटेकर नहीं थे मौजूद

हालांकि, फिल्म में दिखाई देने वाले रेसलर असली अंडरटेकर नहीं थे. उस किरदार को निभाया था ब्रायन ली (Brian Lee) ने. ब्रायन ली प्रोफेशनल रेसलर रहे हैं और उनकी शक्ल काफी हद तक अंडरटेकर से मिलती थी. इसी कारण उन्हें फिल्म में यह खास रोल दिया गया. कई दर्शक आज भी इस बात से अनजान हैं कि मूवी में नजर आने वाला रेसलर असली टेकर नहीं था.

ब्रायन ली का रहा शानदार रेसलिंग करियर

ब्रायन ली ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत 1988 में कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन से की थी. इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स रेसलिंग एसोसिएशन और WWE जैसी बड़ी कंपनियों में भी काम किया. रिंग में उनकी पर्सनैलिटी और स्टाइल काफी प्रभावशाली मानी जाती थी. अंडरटेकर जैसे लुक और बॉडी लैंग्वेज की वजह से उन्हें यह रोल निभाने का मौका मिला.

फिल्म में काम की हुई खूब तारीफ

खिलाड़ियों का खिलाड़ी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और फिल्म में ब्रायन ली के काम को भी खूब सराहा गया. उन्होंने अंडरटेकर की चाल, अंदाज और रिंग प्रेजेंस को शानदार तरीके से कॉपी किया. यही कारण रहा कि दर्शकों को लंबे समय तक लगा कि असली अंडरटेकर ने फिल्म में अभिनय किया था.

अंडरटेकर ने कब लिया रिटायरमेंट?

अंडरटेकर ने 2020 में WrestleMania 36 में एजे स्टाइल्स (AJ Styles) के खिलाफ अपना आखिरी मैच लड़ा था. इस मुकाबले में उन्हें जीत मिली थी. इसके बाद उन्होंने इन-रिंग रेसलिंग से संन्यास ले लिया. WWE ने उनके योगदान को सम्मान देते हुए 2022 में उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया.

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Tags: Akshay Kumar action sceneAkshay Kumar Undertaker fightBollywood WWE connectionUndertaker movie appearanceWWE Undertaker Bollywood
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