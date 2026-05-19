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जब पंजाब किंग्स-मुंबई इंडियंस का मैच हुआ टाई, सुपर ओवर करवाया गया, वो भी हो गया टाई, कैसे निकला नतीजा?

2 Super Over in 1 IPL Match: आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया ऐतिहासिक मुकाबला क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में गिना जाता है. दो सुपर ओवर तक चले इस मैच में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों का मजा दोगुना कर दिया था.

By: Satyam Sengar | Published: May 19, 2026 4:14:12 PM IST

जब पंजाब किंग्स-मुंबई इंडियंस का मैच हुआ टाई.
जब पंजाब किंग्स-मुंबई इंडियंस का मैच हुआ टाई.


इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं, लेकिन साल 2020 में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मैच आज भी क्रिकेट फैंस के दिलों में खास जगह रखता है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 18 अक्टूबर 2020 को खेले गए इस मुकाबले ने रोमांच की बाउंड्री लेवल पार हो गई थी. यह सिर्फ एक मैच नहीं था, बल्कि ऐसा क्रिकेट ड्रामा था जिसे देखकर हर दर्शक अपनी सीट से बंधा रह गया. दरअसल, मैच टाई हो गया था जिसके बाद सुपर ओवर कराया गया था वह भी टाई हो गया था.
मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 176 रन बनाए. टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि अंत के ओवरों में कीरोन पोलार्ड और नाथन कूल्टर-नाइल ने तेज रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन पंजाब किंग्स ने भी दमदार जवाब दिया. पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने 77 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत के करीब पहुंचाया.

फैंस का मजा हुआ दोगुना

हालांकि, मुंबई के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच को बराबरी पर ला दिया. दोनों टीमों ने 176 रन बनाए और मुकाबला सुपर ओवर तक पहुंच गया. पहले सुपर ओवर में पंजाब केवल 5 रन ही बना सका. मुंबई को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैच को फिर टाई कर दिया. यह बेहद ही चौंकाने वाला था क्योंकि दोबारा से सुपर ओवर करवाना फैंस का मजा दोगुना हो गया था.

दूसरे सुपर ओवर में कौन जीता था?

आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दूसरा सुपर ओवर खेला गया था. दूसरे सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस ने 11 रन बनाए. इसके जवाब में पंजाब की ओर से क्रिस गेल ने शानदार छक्का लगाया, जबकि मयंक अग्रवाल ने लगातार चौके लगाकर टीम को यादगार जीत दिला दी. यह मुकाबला आज भी आईपीएल इतिहास के सबसे रोमांचक मैचों में गिना जाता है. क्रिकेट प्रशंसक इसे “डबल सुपर ओवर थ्रिलर” के नाम से याद करते हैं. इस मैच ने साबित कर दिया कि आईपीएल केवल क्रिकेट नहीं, बल्कि रोमांच और जुनून का सबसे बड़ा मंच है.

Tags: mumbai indians
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